Socios fundadores de Firpo destituyeron de su cargo a Modesto Torres

La asamblea general extraordinaria que convocó el pasado 17 de abril los socios fundadores de la Asociación Club Deportivo Luis Ángel Firpo, y que se celebró el pasado lunes al mediodía (en segunda convocatoria), tomó acuerdos importantes sobre el futuro del equipo usuluteco para encaminarse legalmente a buscar su retorno a la primera división.

Los socios fundadores de Firpo anunciaron como punto único de dicha asamblea extraordinaria la elección de la nueva junta directiva de la Asociación Club Deportivo Luis Ángel Firpo por el tiempo que le resta por cumplir a la anterior junta directiva sustituida que encabezaba el empresario usuluteco Modesto Torres.

Al final se tomaron importantes resoluciones que marcarán la senda que el plantel ultra lempino necesita para recuperar su vida jurídica en el fútbol nacional. Primero: unir todos los esfuerzos en el rescate de Luis Ángel Firpo, segundo: declara nula por los fundadores del equipo la administración de Modesto Torres y tercero: se nombró como nuevo administrador y presidente de la nueva junta directiva reestructurada a Juan Pablo Herrera.

"Básicamente son tres puntos, no estuve presente en dicha asamblea porque solamente era para socios fundadores y yo no lo soy, pero en la reunión se eligió al nuevo administrador que es el procedimiento legal que hay que seguir", externó el presentador de radio y televisión Daniel Rucks, quien posiblemente formará parte de la nueva junta directiva que deberá conformar Juan Pablo Herrera.

Rucks confirmó que "luego de presentar los socios fundadores tres publicaciones en los periódicos y tras la comunicación de la expulsión de Modesto Torres se hizo una propuesta pública para conocer las candidaturas de las personas que deseaban tomar la administración del equipo porque ésta quedaba acéfala. La junta directiva acordó ante la única candidatura presentada por el señor Juan Pablo Herrera, quien fue el único que presentó interés de administrar a la ONG llamada Luis Ángel Firpo. Ahora será Juan Pablo Herrera el que debe de conformar la nueva junta directiva que lo acompañará la cual se debe presentar a Gobernación como el primer paso legal cuando sea habilitada para el público", destacó el futuro dirigente de los pamperos .

Juan Pablo Herrera, ahora nuevo presidente de Luis Ángel Firpo y recién nombrado nuevo administrador deportivo del equipo usuluteco, ostenta actualmente el cargo de primer vicepresidente en el comité ejecutivo de la FESFUT y como dirigente en el fútbol nacional que data desde el 2006 cuando fungió también como presidente del Independiente Nacional 1906 de San Vicente.

Tiene una estela sinuosa y controvertida por el tema de reiterados de atrasos salariales a jugadores y a su vez de demandas económicas por el mismo tema en los dos equipos en primera división donde ha ejercido el cargo de presidente en las últimas tres temporadas, tanto en el Audaz de Apastepeque como últimamente en el CSD Independiente de San Vicente, equipo que definitivamente dejará de participar en la primera división ya que Herrera reclamará esa categoría a favor de Audaz en el momento de presentar la documentación para su inscripción para la temporada 2020-2021.

"Ahora se viene el corre corre del pago de los salarios atrasados para obtener los finiquitos que están pendientes para presentarlos el próximo 4 de mayo. Recién comenzamos esa tarea este día (lunes), tenemos un listado ya que éste debe cuadrar con la cantidad reclamada que asciende a unos $67 mil dólares, suma que no abarca las últimas demandas salariales que han surgido actualmente que lo está manejando la parte legal del equipo y los socios fundadores", externó Rucks quien piensa que habrá tiempo para presentarlos ante la FESFUT.

"Creo que habrá tiempo para presentar los finiquitos aunque no hay que olvidar que se extenderá el estado de emergencia 15 días más", afirmó.

Resoluciones de Asamblea General hoy @firpo_oficial

1) Unir todos los esfuerzos en el rescate de nuestro Luis Ángel Firpo.

2) Se declara nula por los fundadores la administración de Modesto Torres.

3) Se nombra nuevo administrador/Presidente a Juan Pablo Herrera.#NosVeránVolver pic.twitter.com/IJe3PDwhtK — Daniel Rucks (@RucksDelBo) April 27, 2020

¿Y LAS DEMANDAS CONTRA FIRPO?

Más allá del esfuerzo administrativo que se está haciendo para que Firpo retome su vida legal en primera división lo cierto es que en dicho camino hay por ahora tres demandas salariales que deben ser resueltas antes que el equipo oriental presente los finiquitos de sus jugadores y cuerpo técnico.

Desde junio de 2019 los jugadores colombianos, Alonso Umaña Popo y Juan Vélez, demandaron a Luis Ángel Firpo en los tribunales de la FESFUT y ante FIFA, pero fue la segunda instancia la que respondió más pronto a la demanda de los jugadores colombianos.

"Para que Firpo vuelva a participar en el fútbol profesional de El Salvador tendría que pagarnos a nosotros, porque FIFA ya lo sentenció", explicó Vélez, desde la ciudad de Medellín donde guarda cuarentena domiciliaria debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Vélez explicó que a través de su abogada, radicada en Suiza, recibió la noticia de que FIFA había sentenciado a Firpo por los dos meses y medio de salario que le adeudan, al igual que el caso de su compatriota Umaña Popo quien exige cuatro meses de salario no cancelado por los toros.

"Primero, antes de llevar el caso ante la FIFA, agotamos todos los recursos de negociación, pero de parte de Firpo nunca hubo una intención de pagarnos. Por eso dejamos el caso en manos de nuestra abogada, que trabaja en Suiza (país sede de la FIFA) Nuestra abogada es la que nos informa a nosotros. Si es que ese equipo desea volver a competir debe pagarnos a nosotros. Nosotros le dijimos a los directivos que ya se acercaba el momento de regresarnos a Colombia, pero no hubo respuesta, Nuestra abogada también le pidió a la dirigencia de Firpo que se nos pusiera al día y nunca hubo respuesta", aseguró el atacante colombiano que jugó con Firpo en el torneo Clausura 2019.

Por su parte el defensor central Alonso Umaña quien radica actualmente en los Estados Unidos afirmó que "me he enterado de que Firpo quiere volver y me alegra mucho, pero antes debe cancelarse lo que nos debe. FIFA le mandó orden de nuestra sentencia a FESFUT y luego ellos se la tuvieron que hacer llegar a Firpo. En esa notificación, FIFA dice claramente que para que Firpo pueda volver a jugar en primera división debe pagarnos nuestras deudas. Imagino yo que Firpo también tiene otras cuentas pendientes", destacó el jugador colombiano que jugó además para los equipos Audaz de Apastepeque y Once Deportivo de Ahuachapán.

Aparte de las demandas de Vélez y Umaña se suma la del atacante Edier Tello, el jugador colombiano que demandó a Firpo el año anterior.

"La deuda del jugador es de $20 mil 650 entre sueldos no recibidos en dos torneos de liga más indemnización, la demanda se colocó el 18 de noviembre del año pasado y el 5 de diciembre se admitió en el tribunal de Arbitraje de la FESFUT por incumplimiento de contrato por prestación de servicios profesionales", aseguró Mario Sánchez, abogado del jugador sudamericano.

"Ahora la demanda está en la etapa de audiencia conciliatoria la cual fue suspendida el 16 de diciembre pasado porque el representante legal de Firpo, Modesto Torres no compareció a dicha cita, aparte que se le notificó legalmente a él y acá le aplica el artículo 24 del Reglamento de la FESFUT que expresa que en caso de incomparecencia de parte del demandado se tendrá por admitida la demanda y las pretensiones respectivas del demandante, en este caso del señor Tello, facultando el artículo para que en un plazo no menor de cinco días el Tribunal de Arbitraje dicte sentencia, situación que por intereses oscuros por parte de la FESFUT no se ha hecho efectivo la sentencia, además por actos arbitrarios de ellos mismos o intereses personales de parte de los federativos, no cumpliéndose el legal derecho del demandante", afirmó Sánchez.

PASOS LEGALES

En dicha asamblea general donde se nombró como nuevo presidente de la junta directiva de Luis Ángel Firpo y como nuevo administrador deportivo del equipo al federativo Juan Pablo Herrera se designó al abogado Miguel Anaya como el representante legal del equipo en el proceso de transición.

"Esto es un proceso, primero los socios fundadores debieron de resciliar el convenio de administración del equipo a manos de Modesto Torres de manera unilateral porque así lo reza el documento de administración deportiva", señaló Anaya a Deportes LPG.

"Los socios fundadores pueden anular dicho convenio por las causales existente en dicho documento como perder la categoría de primera división, una mala administración, falta de pago u honorarios a jugadores como a cuerpo técnico, cualquiera de estas causales se produjeron bajo la administración del señor Modesto Torres y avalan resciliar el convenio de administración deportiva", comentó Anaya.

El abogado explicó además que "luego de todo esto los socios fundadores reestructuraron la junta directiva por el período que restaba de don Modesto Torres en la cual ingresó don Juan Pablo Herrera como presidente de la nueva junta directiva y como nuevo administrador deportivo de Luis Ángel Firpo. Era necesarios hacer estos dos pasos porque ahora él (Juan Pablo Herrera) tiene la facultad para emitir resciliaciones y finiquitos a nombre de Luis Ángel Firpo", indicó el apoderado legal.

"Se deben de comenzar a saldar las deudas de jugadores y cuerpo técnico en general. Como parte del tema legal debo iniciar esta semana los trámites en torno a las tres demandas existentes en contra de Luis Ángel Firpo a fin de alcanzar a un acuerdo a fin de obtener esos finiquitos y presentarlos el próximo 4 de mayo ante la FESFUT", admitió Anaya.

Este rotativo intentó comunicarse con Modesto Torres hasta su residencia en los Estados Unidos para conocer su versión de su remoción de su cargo como presidente y como administrador deportivo de Luis Ángel Firpo realizado por los socios fundadores de Firpo pero nunca respondió a nuestros llamados ni a las consultas que se le envió a través de sus redes sociales.