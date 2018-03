Solo es un primer paso

Lee también

Luis Enrique, entrenador del FC Barcelona, se mostró satisfecho con el trabajo y el resultado del partido que permite a su equipo “dar un primer paso para semifinales” de la Copa del Rey, aunque advierte que a pesar del 0-1 la eliminatoria de cuartos de final “no está decidida”.“Es un gran resultado y una buena noticia haber ganado en Anoeta. Hemos hecho un partido muy completo y en algunos momentos se vieron cosas potentes por nuestra parte”, resumió el técnico asturiano, tras el encuentro.Luis Enrique insistió en que el triunfo había sido “muy trabajado” y felicitó a sus jugadores porque estuvieron “muy atentos en todos los aspectos, para superar la presión de la Real”.El técnico blaugrana admitió que la ausencia de Iniesta en la segunda parte influyó en el equipo, porque el jugador de Fuentealbilla “se nota cuando no está en el campo, ya que aporta mucho”.El entrenador desveló que tuvo que cambiar a Iniesta en el descanso por “algunas molestias”, que espera no le impidan jugar en próximos compromisos, y prefirió esperar a las pruebas médicas que le harán hoy en Barcelona, para valorar su estado físico.Luis Enrique elogió a otra de sus figuras, al argentino Leo Messi, que estuvo “perfecto en su papel y muy metido dentro de la dinámica del equipo” y restó importancia a las protestas del argentino al colegiado durante el partido, ya que él no vio “nada anormal”.