Solo quedan cuatro cupos para la liguilla del Apertura 2019

Ahora sí, no hay margen de error. Con Alianza y FAS ya seguros entre los que siguen el camino al título -aunque los santanecos deben amarrar aún el puesto de semifinales-, sólo quedan siete aspirantes para cuatro puestos. La penúltima fecha del Apertura 2019, en su fase regular, podría ser decisiva para algunos de esos equipos pero todo quedará denserredado hasta el domingo 1o. de diciembre.

El fin de semana dejó finalmente a FAS en el segundo puesto con 34 puntos y pasó a ser el mejor equipo de la segunda vuelta con 20 puntos, uno más que el puntero Alianza.

El tigre ya tomó impulso y ahora afincarse del todo en este segundo puesto que da acceso a semifinales está todo a su favor. Las últimas dos jornadas se disputarán en el estadio Quiteño contra dos rivales que están en pie de lucha, Santa Tecla y Municipal Limeño, respectivamente.

El encuentro contra los pericos es directo y hay seis puntos de diferencia. Santa Tecla dio un paso en falso cuando perdió la imbatibilidad en Las Delicias ante El Vencedor (1-3), rival al que le dio vida. Ahora tendrá que intentar recuperar esos puntos perdidos cuando visite a un rival que prepara fiesta por su regreso a la cueva.

Su escolta es el cuadro santarroseño que ganó sin sudar la camiseta y subió al tercer lugar con 32 puntos. El sábado se desplazó a Metapán y su rival se quedó sin jugar porque reportó el robo de sus carnet. Esto fue causal para la pérdida de los puntos, según el fallo del Tribunal Disciplinario de la Fesfut.

Este habría sido el primer partido que dirigía Manuel Carranza Murillo, quien quedó como interino hasta el final del torneo, tras la renuncia de William Renderos Iraheta.

Ahora Limeño quedó en buena posición para asegurar su clasificación con una victoria o incluso con un empate, de darse la combinación de resultados. Podrá lograrlo en el Ramón Flores Berríos cuando reciba a Jocoro, su vecino que también ha sido local en ese estadio este torneo.

Un equipo que llega urgido a esta jornada es Sonsonate, que cayó al cuarto puesto (31), luego de enlazar su tercera derrota consecutiva.

El equipo de Rubén Da Silva ya dio demasiada ventaja y si vuelve a fallar podría caer uno, dos y hasta tres lugares.

Este es otro de los duelos directos porque Chalatenango está a tres puntos y si guarda posibilidades es por su victoria sobre Once Deportivo (3-0).



Metapán, equipo que ya no tiene más partidos de local en este torneo y que se vio afectado por el extravío de sus carnet, quedó comprometido porque es octavo con 26 puntos. Visita al líder Alianza que continúa rotando a su plantilla para darle descanso a algunos jugadores.

El conjunto occidental es de esos equipos que se juega probablemente su último cartucho porque si no gana se despediría de sus remotas opciones porque cerrará contra Águila en el Barraza.

El campeón se quedará en el oriente del país esta semana, el miércoles se desplaza a Usulután y el domingo cierra en casa. Este será ya el primer partido del entrenador Daniel Messina en su área técnica, ya que por tres fechas le tocó estar desde la grada pero su equipo ya finiquitó al técnico anterior, Carlos Romero.

Este Águila viene en alza. Ha sumado 8 puntos en sus últimos 4 partidos y amplió a 7 juegos sin perder. Se sitúa quinto con 29 puntos pero no puede descuidarse porque tiene cuatro equipos que le hacen sombra.

Debido a los trabajos de remodelación del estadio Jiboa, Independiente recibirá a los emplumados en el estadio Sergio Torres. Los Fantasmas del Jiboa ya no aspiran a la clasificación pero su apuesta es no quedar tan comprometido en la zona baja de la tabla porque está a 7 del colista Once Deportivo y a 5 de Jocoro.

Estos dos últimos equipos tienen su final para saber quién quedará en el frío sótano. Once Deportivo se despide de su público en el Simeón Magaña y está a dos de los fogoneros. Una victoria para los fronterizos invertirá los papeles en la zona baja de la tabla.

El equipo de Pablo Quiñónez traía cuatro partidos sumando pero volvió a encadenar una derota el sábado en Chalatenango.