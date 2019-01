"Solo quiero que devuelvan a mi familia": el angustiante llamado de Omar Pimentel tras 8 días sin saber de ellos

El preparador físico del Sonsonate, Omar Pimentel, pidió la mañana de este jueves a la personas que tienen privados de libertad a sus cinco familiares que "se pongan la mano en el corazón" y se los entreguen sanos y salvos.

En una emotiva conferencia de prensa, Pimentel expresó que vive momentos angustiantes por no saber del paradero de sus parientes, quienes desaparecieron el pasado 16 de enero, tras asistir al duelo de Copa El Salvador entre el Sonsonate y el SID Municipal de la tercera división profesional.

"Lamentablemente ya son ocho días de la desaparición de mi familia y no tenemos ningún avance, no tenemos ninguna pista que nos dé el paradero sobre ellos. Quiero aprovechar a los medios para quienes los tienen que se pongan la mano en el corazón, que vean que soy un padre afligido por mi hijo y mi familia", externó Pimentel.

Pimentel les hizo un llamado a quienes han desaparecido a sus parientes a expresar qué necesitan para terminar con la angustia que vive desde el pasado 16 de enero.

"Les hago un llamado para que digan entonces qué es lo que quieren. Lo que yo quiero es que me devuelvan a mi familia. Por eso, quiero proporcionar un número de teléfono, que es el 7389-2350", indicó el preparador sonsonateco.

"Y les digo que así como yo, ellos tienen familia. Ellos no quisieran estar pasando por esta angustia y les vuelvo a repetir que... por favor me devuelvan a mi familia. Solo quiero que me digan qué es lo que ellos quieren, por favor", finalizó.

Según las primeras investigaciones, la familia se comunicó por última vez con Pimentel cuando se encontraba sobre la carretera de Los Naranjos hacia Santa Ana y habían sufrido una pinchadura en una de las llantas del vehículo en el que se conducían hacia Chalchuapa.

Luego de eso, ni el preparador físico de Sonsonate ni sus conocidos volvieron establecer comunicación con ellos. Las autoridades indicaron que ya iniciaron las investigaciones para dar con el paradero de los cinco desaparecidos.

Hasta ahora, solo han reportado el hallazgo del vehículo en el que se conducían la noche en que asistieron al encuentro y la captura de tres sospechosos en la carretera que conduce de Santa Ana a Sonsonate.

Los nombres de los familiares de Pimentel son su esposa, Rosa Ivett Colindres de Pimentel; su hijo Marco Antonio Pimentel, de 12 años; su cuñado Carlos Colindres; su suegra Silvia Ladteni Jaco de Colindres, y la esposa de su cuñado, Tania Monterrosa.