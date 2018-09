Sólo tres equipos salvadoreños cuentan ya con licencia de clubes

Desde 2015 la FIFA y CONCACAF vienen presionando a la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) y a la primera y segunda división profesional salvadoreña para que sus equipos afiliados cuenten con la certificación de la licencia de clubes, que les permitirá competir local e internacionalmente.

Hubo una prrórroga, pero ya se acerca el límite y en la temporada 2019-2020 competirán sólo los que cuenten con ese respaldo jurídico.

Hasta la fecha tres son los equipos que ya tienen el aval para que pronto reciban su certificación: Alianza, Santa Tecla y FAS. Así lo confirmó el vicepresidente del Comité Ejecutivo de la FESFUT, Juan Pablo Herrera, y el director del mismo organismo, Ernesto Allwood.

"Solo tres son los equipos que en los próximos días recibirán su licencia de clubes, FAS, Santa Tecla y Alianza. Esta semana se les notificó y tendrán que cancelar mil dólares. Los demás equipos de primera como los de segunda división, aún tienen que cumplir con algunos requisitos, en especial de infraestructura en los escenarios deportivos. Lo más delicado para muchos equipos es contar con la iluminación artificial. No todos cuentan con eso", comentó Herrera.

OBRAS PENDIENTES

Juan Pablo Herrera, quien también es presidente del Audaz, comentó que su equipo ya cuenta con un cuarto que servirá de laboratorio para las pruebas antidoping, pero aún tienen obras pendientes.

"En el caso del Audaz nos urge tener energía artificial, aunque tenemos pendiente el cambio de la malla ciclón y abrir acceso para cuatro puertas. Si FIFA y CONCACAF exigen a los equipos es porque tamibén habrá recursos posteriormente, pero necesitan que las obras se vean", declaró.

Los equipos de primera y segunda no sólo tienen que trabajar en la remodelación de los estadios que ocupan para la competencia, tienen que superar otros filtros como el aforo de un mínimo de ocho mil aficionados, garantizar la seguridad y solvencia con el pago de jugadores (transparencia y credibilidad), así como promover las categorías menores (tienen que contar pronto con categorías sub 13 y sub 15).