Solo un extranjero seguirá en FAS

El FAS notificó ayer las bajas en el plantel debido a la reestructuración que realiza para encarar el Apertura 2020. De los cuatro foráneos que militaron la pasada campaña, EL GRÁFICO conoció que solamente el colombiano Raúl Peñaranda seguirá.

El equipo pagó ayer los salarios pendientes a todo el plantel y de una vez notificaron a aquellos que ya no formarán parte para la próxima temporada. El argentino Hugo Bargas, el zaguero ecuatoriano Eder Moscoso y el mexicano Diego Castellanos no entran en los planes de Jorge "el Zarco" Rodríguez.

Bargas confirmó a EL GRÁFICO su salida del equipo. "Me reuní con el presidente del equipo (Guillermo Morán) y me dijo que no entraba en los planes para el próximo campeonato y rescindimos el contrato. Así es esto y tenemos que seguir y buscar opciones", apuntó el sudamericano quien en el Clausura 2020 aportó con un gol a la causa santaneca.

El argentino también mostró su preocupación por el hecho que debe guardar la cuarentena en el país y no sabe cuándo podrá volver a su residencia. "Pues es complicado todo esto, como ves hay que ver qué se hace para poder regresar. No he hablado con los demás extranjeros que estuvimos en el equipo y no sé cómo arreglaron", agregó. Confirmó que le fueron cancelados los 20 días del mes de marzo y luego firmar el finiquito.

Por otra parte, el portero Wilberth Hernández se despidió del equipo: "Dios bendiga siempre a la afición y gracias por todo, les deseo muchos éxitos", escribió el jugador. Ante la salida de Hernández, el equipo santaneco se mantendrá bajo los tres postes con Nicolás Pacheco, quien ayer renovó contrato por dos años, y de Kevin Carabantes. La directiva descarta incorporar un portero y subirá a uno de reservas para que entrene en el plantel mayor.

También Diego Chavarría anunció su salida: "Quiero agradecer a la Junta Directiva , Cuerpo Técnico, Utileros y Compañeros, a la afición que me apoyó en todo momento bendiciones y éxitos a Club Deportivo FAS".

Los tigrillos han incorporado a Andrés Flores Jaco y Néstor Renderos quienes ya firmaron contrato, mientras que tienen acuerdo de palabra con Diego Areco (Paraguay), Wilma Torres, Walter Guevara Canales y Wilfredo Cienfuegos a quienes solo les falta firmar contrato. Regresa de una cesión de préstamo Walter Ayala Chigüila en tanto que hay negociaciones con el colombiano Luis Perea, quien ya militó en FAS.

El equipo hará oficial las bajas del resto del plantel correspondiente a los jugadores nacionales en las próximas horas. De acuerdo con Fredy Vega, gerente santaneco, "las listas que la gente menciona no es cierto. Se darán a conocer de manera oficial por medio del club. Este día hemos cancelado y finiquitado al plantel y esperamos que todo esto (emergencia nacional) pueda pasar para que conozcamos cuándo trabajar de nuevo", expuso el administrativo, quien apuntó que las altas y bajas en el equipo han sido bajo la dirección del entrenador Jorge Rodríguez.