Se terminó la aventura copera para el último equipo de segunda división que seguía activo. Once Lobos demostró que en esta competencia quiso siempre recuperar la confianza que le ha faltado en el torneo de Liga. En los dos partidos perdió contra Alianza, pero en ninguno fue goleado.

El entrenador lobezno, César "Piscuchita" Acevedo analizó la serie de cuartos y dijo que quedó satisfecho.

"Muchos creían que a ver una goleada fueron el martes en San Salvador pero los complicamos aunque vendimos cara la derrota (0-2) y acá estuvimos a punto de hacerles más daño. Sabíamos que abrir líneas al Alianza es para que te golee. Por eso hicimos un partido inteligente que desgraciadamente no nos alcanzó para nivelar el marcador", destacó.

El timonel nacional agregó "La experiencia ha sido muy bonita y ahora toca pensar en el torneo de Segunda. Quedo contento porque fuimos dignos representantes de Segunda. La diferencia es grande en cuando al costo de planilla. Solo un jugador de Alianza me paga mi planilla".

Edwin Ruano, quien marcó para Once Lobos en la derrota 1-2 de este jueves, dijo "no tenemos que sentirnos mal por esta eliminación porque hemos enfrentado al mejor club de la liga salvadoreña. No es el campeón pero ha sido constante en la Primera. En los dos partidos mostramos entrega pero nos faltó marcar más goles".

Y José Alfredo Hernández, quien ingresó en el segundo tiempo, indicó "Fue una eliminatoria muy difícil contra el mejor de El Salvador en la actualidad pero pusimos todo de nuestra parte y demostramos que tenemos buenos jugadores, jóvenes que quieren la oportunidad en equipos de Primera".

"No sacamos un tan mal marcador.Hicimos un mejor partido el martes tácticamente aunque ahora luchamos más y pusimos contra las cuerdas un rato a Alianza, perdonamos y con un segundo gol y los habríamos llevado posiblemente en penales", indicó.

Once Lobos se despidió con la frente en alto de la Copa pero debe mejorar en Segunda donde es penúltimo del grupo A y el domingo visita a Santa Rosa Guachipilín.