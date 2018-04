“Somos mejores que Firpo”

Emociones encontradas muestra el migueleño Benji Villalobos, portero titular de Águila, quien retorna a su labor luego de pagar su juego de suspensión tras los incidentes en Metapán por la jornada 17 que le dejó una experiencia más en su carrera. Dice estar concentrado solamente en el duelo de mañana ante un rival que le regatea el cuarto lugar.

¿Se aprendió la lección que te dejó el juego en Metapán tras tu expulsión al final de ese juego?

En verdad, sí, se aprendió la lección, todo lo que le pasa a uno han dejado muchas enseñanzas y me han hecho lo que soy, una persona correcta y bastante disciplinada. A veces uno comete errores y no los acepta, como profesional hay que aceptar las cosas cuando uno se equivoca. a veces uno no puede cambiar decisiones arbitrales y es prudente quedarse callado, más adelante hay que tomar lo bueno de esas vivencias que uno tiene en la cancha.

¿Cómo están tus ánimos por retornar y jugar el clásico de oriente ante el Firpo en Usulután?

Es un partido bonito, en lo personal me gusta jugarlo por la cercanía de la ciudad a Usulután, hay un morbo bonito y eso como jugador me motiva. será un juego apretado, ambos estamos en una situación difícil, ellos peleando el cuarto lugar y a la vez evitando el descenso y nosotros estamos más por dignidad, por el orgullo que por otra cosa, queremos levantar este barco y somos los únicos que podemos hacerlo, ni la afición ni los directivos pueden meterse a la cancha a meter los goles, es bastante difícil y esperamos que ante Firpo hacer un juego inteligente, concretar las oportunidades de gol que tengamos y poder traer un buen resultado.

¿A qué se debe esa irregularidad que vive el Águila en este torneo donde hace excelentes partidos un día y a la fecha siguiente se cae?

A veces pasan factores donde nadie quiere errar. En Metapán fue un juego especial, se cometen errores infantiles dentro de la cancha que al final nos cuestan partidos. Lo hemos hablado en el camerino y todos estamos conscientes de eso, muchas veces no concretamos acciones de gol, no matamos al rival y estos se nos crecen al final dentro de la cancha, material humano hay pero muchas veces no creemos como jugadores donde estamos jugando o quienes somos o qué podamos dar. necesitamos un empujoncito de motivación y buscaremos el sábado sumar de a tres en Usulután antye Firpo.

¿Cómo han tomado como grupo los reclamos públicos de los aficionados porque no se logra ganar partidos, más en casa?

Nosotros entre semana tuvimos pláticas con aficionados de la Barra Inmortal 12, tuvimos ese acercamiento con ellos y la verdad (los reclamos al final del juego ante Sonsonate) a uno le molesta pero a la vez nos provoca vergüenza. Ellos se merecen respeto al igual que nosotros dentro de la cancha y sabemos que ellos se frustran, sienten muchos estos colores y ahora nos llena de vergüenza esas cosas, nos queda a nosotros luchar para no caer, estoy convencido que llegaremos a la otra fase en cuarto lugar, quedan cuatro partidos y edl juego ante Firpo es clave para pegar ese salto de motivación para cerrar bien esta fase y llegar bien a la otra fase.

¿Es ventaja para Águila lo que sucede internamente en Firpo donde no han entrenado esta semana previo al juego ante ustedes?

Realmente con dos o tres días que ellos no entrenen no perderán su ritmo de juego dentro de la cancha, eso es mentira, la labor ya lo han hecho antes, a nosotros nos ha sucedido también y de verdad algunas veces hasta se juega mejor los partidos. Ellos no tienen presión alguna, tienen el sartén por el mango, son locales, ante su afición, casi tienen un margen corto para salvar la categoría. Nos enfocamos en nuestro trabajo, hombre por hombre somos mejores que Firpo pero lastimosamente no lo hemos plasmado dentro de la cancha y en la tabla y solo nos queda hacer un buen partido en Usulután a fin de ratificar el hecho que somos mejores que ellos.