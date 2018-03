Sonó el himno de la Liga de Campeones de Europa en el estadio del Metapán

Lee también

Los actos de protocolo previo al juego entre Isidro Metapán y Águila tuvieron un fondo especial. El himno de la Liga de Campeones de Europa sonó mientras ambos equipos entraron a la cancha.Tradicionalmente en los escenarios deportivos salvadoreños es el himno de la FIFA el que acompaña a los cuadros, pero en Metapán esta vez se dio una excepción.Según la página web de la UEFA, "la canción, que no puede ser comprada o descargada legalmente desde ninguna página web, fue escrita por el compositor británico Tony Britten, graduado en el Royal College of Music. A Britten se le encargó la creación de esta pieza en 1992 basándose en el estilo de George Frideric Handel y la música está interpretada por la Royal Philarmonic Orchestra mientras que la voz es obra de la Academy of Saint Martin. La letra juega con expresiones de los tres lenguajes oficiales de la UEFA: inglés, francés y alemán".Luego de ello, se entonaron las notas del himno nacional de El Salvador para dar paso al juego.