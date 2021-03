Sonsonate afrontará el Clausura 2021 solo con dos extranjeros

Los cocoteros del Sonsonate cerraron su plantel para el torneo Clausura 2021 con solo 20 jugadores luego que el pasado viernes 26 de febrero finalizó el período de inscripción para el torneo que cierra la temporada 2020-2021 en nuestro país.

Pese a ello, el técnico uruguayo de los occidentales, Fabio Castromán, manifestó su confianza en que el plantel le responderá pese a lo corto de su interna para el torneo local, donde marcha último del grupo de occidente con apenas un empate en tres partidos.

“Vamos a afrontar el torneo con lo que tengamos, lastimosamente el plantel es corto y por ello necesitamos que los refuerzos extranjeros se acoplen de lleno al equipo”, manifestó el estratega charrúa tras finalizar la primera vuelta de la Fase 1 del Clausura 2021.

Pero la petición del técnico sudamericano quedó también corto ya que de los cuatro refuerzos extranjeros que había solicitado a la nueva junta directiva que preside Miguel Castillo solo contará con la mitad de ellos tras no lograr por tiempo que los argentinos Jonathan Cerruti y Nelson Ibarlucea lograran recalar en el equipo sonsonateco por falta de tiempo.

Cerruti llegó al país el pasado jueves pero no logró que la dirigencia verdolaga presentara la documentación requerida para su inscripción ya que llegó a 24 horas del cierre de jugadores para el Clausura 2021; mientras que su compatriota Ibarlucea ni siquiera aterrizó en el país.

“Esa es la realidad, aún no estoy seguro que ellos estén habilitados para que jueguen el sábado por el tema del permiso con Migración, es un tema que también me está afectando demasiado el no poder estar dirigiendo dentro de la cancha, no son excusas pero es la realidad”, argumentó el estratega uruguayo sobre la problemática que pesa en el equipo cocotero por el tema del permiso respectivo de parte de Migración y del Ministerio de Trabajo para poder ejercer sus funciones en el país.

Sobre el duelo ante los ahuachapanecos este sábado por la noche en el estadio Ana Mercedes Campos de Sonsonate, Castromán es realista al destacar que “por ahora no tenemos delanteros de área, vamos a solicitarle a un muchacho que haga esa función, confío mucho en los muchachos, se están esforzando para poder adaptarnos a esto y eso lo valoro”, indicó con desconsuelo.

“Espero que los dos extranjeros estén habilitados pronto, aún no sabemos una fecha precisa para tenerlos a disposición, lo cierto es que estamos preparándonos para recibir al Once Deportivo este sábado y luego recibir al FAS siempre en casa”, dijo.

Andrés Lima si aparece en la nómna del equipos cocotero que compartió la Primera división.

Damos la bienvenida a nuestro equipo a Andrés Lima. Publicado por Sonsonate Fútbol Club en Lunes, 22 de febrero de 2021