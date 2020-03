Sonsonate apelará sanción impuesta por FESFUT y jugaría en Las Delicias ante Alianza

El Sonsonate presentará un recurso de apelación en la Federación Salvadoreña de Fútbol para reducir la sanción de suspensión de tres partidos en el estadio Ana Mercedes Campos impuesta por el Comité Disciplinario, tras los hechos registrados el pasado sábado en el recinto cocotero.

Además, el equipo occidental adelantó que buscará obtener como sede provisional el estadio Las Delicias.

"Estamos trabajando en el escrito que vamos a presentar, junto con los vídeos donde se demuestra que hubo acciones fuertes en contra de nuestro equipo y el árbitro bien gracias. El árbitro no fue parejo, nosotros buscamos que nos piten equitativamente, si es falta es falta, si no, no es", dijo Walter Castaneda. presidente de Sonsonate.

El dirigente del equipo verdolaga dijo que junto al escrito, presentará una serie de vídeos donde podrá "desmentir" parte del informe arbitral presentado por José Waldir García ante el Comité Disciplinario de la FESFUT.

"Acabamos de presentar unos vídeos, aparte del rechazo hacia la violencia en los estadios, nosotros no alabamos eso, pero sí sabemos que la reacción la provocó el árbitro con la actitud y su acción. Lo que nosotros queremos es que el Comité Disciplinario recapacite, no es porque la prensa se le fue encima y diciendo que hay que sancionar y sancionar. Ellos (el Comité) toman solo una versión y no saben si la versión es correcta o incorrecta, solo la toman y la aplauden", explicó.

Con respecto a la sede donde buscarán jugar los partidos mientras el Ana Mercedes Campos esté sancionado, el representante del Sonsonate ante la Primera División, Guillermo Vargas confirmó a El Gráfico que el club buscará tener como sede el estadio Atlético Las Delicias.

"Se ha hecho la gestión para que se pueda utilizar el estadio Las Delicias, se está haciendo el trámite para el juego ante Alianza. Se enviará la apelación a la resolución de la comisión disciplinaria ya que fuimos notificados hasta las 3:30 de la tarde y a partir de allí contamos con 48 horas para responder", dijo Guillermo Vargas.

Vargas reforzó la idea de contrastar la versión del colegiado Waldir García ante el Comité Disciplinario con el vídeo y así poder tener la opción de reducir la sanción impuesta al estadio Ana Mercedes Campos.

"Hay puntos específicos en el informe arbitral que son falsos, vamos a presentar el vídeo a la comisión respectiva en dos partes para que no haya problemas de descargarlo como lo tuvo la comisión disciplinaria", apuntó.

Aparte del castigo al recinto sonsonateco, la Comisión Disciplinaria de la FESFUT nombró como ganador al Once Deportivo con marcador de 1-2 ante el Sonsonate, en el juego que fue suspendido en el minuto 83.