Sonsonate arrancó pretemporada para Clausura 2018 con caras nuevas

El Sonsonate inició hoy, de manera oficial, su pretemporada para encarar el otro el torneo Clausura 2018 y lo hizo con la presencia de 20 jugadores, nueve de ellos buscando un cupo en el plantel verdolaga.

Nombres propios como el portero Balmore Pineda, procedente del SID de la tercera división profesional; los defensores Abel Arizala, colombiano ex del Topiltzín de Jiquilisco de segunda división; José Rodolfo Orellana, ex UES; los volantes Guillermo García junior; José Villavicencio; Daniel Escalante; Jonathan Nolasco (ex volante del Racing Junior de Armenia de segunda división y ex reservista de Alianza); Ronald Villalta; y el atacante Erick Rivera. Todos ellos recibieron el aval del técnico uruguayo Rubén Alonso para trabajar con el plantel cocotero.

"Todos serán evaluados. Se ha hablado con ellos en el sentido que no existe un compromiso por parte nuestra para que se queden, los que lo logren será porque su labor en los entrenos nos ha convencido y creamos que deben estar acá", manifestó el estratega charrúa.

Alonso dirigió la práctica de hoy junto a su asistente, Mario Elías Guevara, previo a su viaje esta tarde hacia Montevideo, donde pasará las fiestas de fin de año con su familia.

LAS PLAZAS QUE FALTAN POR LLENAR

Sonsonate oficializó las bajas de 11 jugadores que estuvieron en el torneo anterior, por lo que espera cubrir entre tres y cuatro plazas más para completar la plantilla mayor.

El entreno de hoy también contó con las ausencias del meta Henry Hernández, los defensores Carlos Carrillo e Ibsen Castro, el volante uruguayo Nicolás Fagúndez y los atacantes Zé Paulo (Brasil) y Mckaully Tulloch (Jamaica), quienes se incorporarán en los primeros días de 2018.

Sí llegaron los nuevos rostros nacionales del equipo, el zaga Geovanni Zavaleta, procedente de Santa Tecla, el contención Christian Sánchez, ex de Isidro Metapán, y el atacante Irving Valdez, ex del Limeño.

JUGADORES PRESENTES

René Gómez

Geovanni Zavaleta

Danny Torres

Sergio Rubio

Óscar Martínez

Elmer Abarca

Marcos Rodríguez

Edson Meléndez

Marvin Durango

Christian Sánchez

Irving Valdez

AUSENTES

McKaully Tulloch (Jamaica)

Nicolás Fagúndez (Uruguay)

Carlos Carrillo

Henry Hernández

Ibsen Castro

Zé Paulo (Brasil)

