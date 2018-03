Sonsonate, bien afilado

Lee también

El técnico peruano Agustín Castillo, técnico del Sonsonate, sabe que cuenta con un plantel retocado, que tiene la misión de superar lo realizado en el Apertura 2016.A petición de la directiva, recortaron la planilla de jugadores y se pasó la tijera a 10 piezas, tras finalizar labores.Sin embargo, el DT confía que eso no será un escollo para potenciar la idea que marcó un antes y un después en Sonsonate, tomando en cuenta que tampoco todo será miel sobre hojuelas.“Ahora ya no estamos armando el equipo desde cero. Ahora el equipo ya viene con cierta conjunción, con una base que nos permitió llegar al primer lugar y clasificar hasta semifinales. Pero no queremos pensar tampoco que será fácil”, analizó el técnico cocotero.“Se fueron algunos jugadores que no tuvieron muchos minutos, pero eso pasa en todo equipo. La idea era reemplazarlos por otro grupo de jugadores para que le hagan la competencia a los que ya están. Y en eso estamos. Esperamos que este torneo sea igual que el anterior, queremos llegar más lejos”.Castillo señaló que un aspecto que le da confianza, en que el trabajo puede ser igual o mejor que el torneo pasado, es la disponibilidad que muestra el grupo.En esa misma sintonía, Elman Rivas, volante sonsonateco, coincidió en que el factor determinante, para que el equipo muestre el mismo despliegue de juego que el torneo anterior, es que mantiene la misma base de jugadores.