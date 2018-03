Sonsonate confía en dos refuerzos costarricenses para el Clausura 2017

Lee también

El Sonsonate apostó en este torneo por fichar talento costarricense con experiencia para el mediocampo. Yosimar Arias y Yohan Condega arribaron al país hace más de una semana y ya suman bastante trabajo bajo las órdenes del técnico Agustín Castillo.Ambos jugadores proceden del Herediano, uno de los equipos de mayor tradición en Costa Rica, pero buscan aportar distintas experiencias en su primera incursión en el fútbol salvadoreño.Arias es un volante creativo que tiene como mayor referencia el haber ganado 4 títulos de liga y 1 campeonato de Liga de Campeones de CONCACAF con el cuadro florence. También participó con su país en la Copa del Mundo sub-17 de Finlandia 2003."Ofresco mucho trabajo. Tengo unos 11 años en el fútbol profesional. Voy a tratar de colaborar en la cancha en todo lo que se pueda. Por supuesto, mi posición trata de asistir y dar goles. Espero darle muchas alegrías a Sonsonate", aseguró el nuevo "10" cocotero."Me siento feliz por estar aquí en un país tan bonito como El Salvador. La verdad es que se dicen muchas cosas que en 10 días he ratificado que no son ciertas", aseguró.Condega, por su lado, es un mediapunta que tiene como principal logro el haber sido campeón de la Copa UNCAF 2014 con la selección mayor de su país."Estoy contento por tener más contacto con la bola y la cancha. Voy conociendo más a los compañeros. También ellos nos están conociendo. Hemos hechos trabajos específicos. El profesor nos ha pedido trabajos específicos para aplicarlos en los partidos en estos primeros días", comentó Condega."Me gusta enfrentar en el mano a mano. Me caracterizo por rematar al arco. Tengo buena pegada. Espero adaptarme rápido a la bola. Es un poco diferente a la de Costa Rica y eso me puede ayudar", aseguró el volante tico.Los dos jugadores costarricenses harán equipo con los dos atacantes brasileños Paulo dos Santos y Josimar Moreira, quienes completan la cuarteta de foráneos de los cocoteros para el Clausura 2017.