Sonsonate elige hoy al sustituto de Pedro Contreras en la presidencia del equipo

SONSONATE. El Sonsonate tendrá nuevo presidente este martes, cuando la asamblea general del club equipo elija por la noche a su hombre fuerte.Tras la renuncia de Pedro Contreras el pasado 6 de marzo, los cocoteros se quedaron sin jefe directivo de forma indefinida, situación que se resolverá dos semanas después, en la reunión cumbre de miembros de los miembros.De acuerdo al tesorero del Sonsonate, Miguel Castillo, no se conocen aún nombres de favoritos a ocupar la presidencia cocotera, lo cual se dilucidará por la noche del martes. Sí es enfático en que necesitan a una persona que pueda asumir un compromiso económico con el club."Quiérase o no, no puede llegar cualquier persona solo porque le guste el equipo, y tiene que inscribirse, porque debe ser un miembro activo del club para poder optar a un cargo como directivo, pero esa ya es decisión de la junta general de miembros", agregó Castillo.El dirigente de los sonsonatecos además reconoció que las negociaciones con el nuevo director técnico, Eraldo Correia, fueron relativamente rápidas, ya que iniciaron el viernes y un día después, ante el Chalatenango, se anticipó la noticia del nombramiento del brasileño.