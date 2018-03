Sonsonate empató ante el Once Lobos en pretemporada

Lee también

El Sonsonate no tuvo un buen partido esta mañana ante el Once Lobos y sufrió para lograr el empate sobre tiempo de descuento, en el primer amistoso previo al arranque del torneo, el próximo sábado ante el Santa Tecla.Al Sonsonate parecía afectarle haber iniciado tarde la pretemporada, ya que durante la primera parte no estuvieron certeros en el traslado de balón y sus jugadores se quedaron cortos en las jugadas colectivas.Fue entonces que los lobeznos tomaron la iniciativa y en los 20 minutos iniciales ejercieron el dominio, sin permitir que los visitantes se aproximaran al área.Sobre 40 minutos el Once Lobos abrió el marcador en un contragolpe, luego de estar a punto de recibir un gol en contra en la única llegada sonsonateca hasta ese momento. Breyner Ortiz fue el encargado del 1-0.SONSONATE SE SALVÓEl Sonsonate hizo tres cambios al arrancar la segunda mitad y eso le ayudó a salir con un esquema más ofensivo.Apenas a los cuatro minutos del complemento apareció Ricardo Ulloa, para adelantarse de cabeza a la salida del arquero en un centro de Zé Paulo para el 1-1.El Once Lobos logró el que parecía el gol de la victoria sobre 86 minutos, en una gran jugada colectiva que finalizó con un zurdazo de Roberto Melgar para el 2-1.Por suerte, el equipo de primera división empató en la última jugada, en un tiro libre cobrado por Marco Rodríguez, superando la barrera y colocándola en la esquina.