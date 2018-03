Sonsonate está listo para su primer examen del Clausura 2017

Lee también

El peruano Alberto “Chochera” Castillo hizo las primeras conjeturas sobre el partido contra Chalatenango en el Ana Mercedes Campos, del próximo sábado, duelo que marcará el estreno de los cocoteros en el Clausura 2017.El cuadro occidental no tuvo acción en la fecha inaugural por la decisión del Santa Tecla de reprogramar el partido hasta después de la cuarta jornada, debido al préstamo de seis de sus futbolistas a la selección nacional.Castillo habló de las expectativas con los refuerzos extranjeros y reconoció que están en proceso de acoplamiento.“En esta época del año todo mundo viene con un poquito de peso, poco fútbol y todos los equipos estamos así, pero se nota que son buenos jugadores y vamos a darles la adaptación debida para que puedan aportar lo que el equipo necesita”, expresó el entrenador suramericano, quien dirigirá por segundo torneo al Sonsonate.Según el técnico peruano, una de las tareas era reforzar el medio campo en la parte creativa, y para el Clausura 2017 los cocoteros contarán sus filas con el brasileño Josimar Moreira Matos y los costarricenses Yosimar Arias y Johan Condega.Arias es volante creativo y Condega un mediapunta. Ambos provienen del Club Sport Herediano y toda su trayectoria la han realizado en la liga nacional de Costa Rica.“Es lo que buscábamos a veces tener mucho delantero arriba y no tener colaboración o alguien que meta esas pelotas difíciles para todo defensa no te sirve de mucho. El tema es tener el jugador ideal en cada puesto, para que podamos ser fuertes. El año pasado estábamos descompensados en el sector de la creación y por eso pedimos que vinieran ellos dos. El tema es que se adapten al grupo y que su cabeza esté metidita con lo que necesita el grupo”, explicó en un video en la cuenta del Facebook del equipo sonsonateco. SOBRE EL RIVALSobre el cuadro norteño, Castillo se mostró muy cauto y reconoció que no será un duelo fácil.“Ellos (Chalatenango) comenzaron primero que nosotros, la tuvieron salteada (la pretemporada), pero tienen jugadores nuevos. La parte defensiva es fuerte y tiene goleadores arriba y ahora tienen a 'Café' Mendoza en la elaboración. El torneo pasado nos ganaron aquí”, manifestó.El equipo occidental intentará en el nuevo torneo igualar o mejorar lo hecho en el Apertura 2016, torneo en el que logró llegar a semifinales.