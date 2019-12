Sonsonate lamentó las decisiones arbitrales

La derrota dolió mucho en Sonsonate. Cayó por la mínima el jueves ante el campeón Águila por la ida de los cuartos de final.

El malestar fue notorio en la plantilla pese a que impartió justicia uno de los árbitros con mayor experiencia en la liga, Joel Aguilar Chicas.

Si bien los occidentales gozaron por 65 minutos con ventaja numérica, en la cancha no se sintieron cómodos.

El defensor Edson Meléndez reconoció que la expulsión prematura de Edwin Lazo, jugador de Águila, influyó en el desarrollo del encuentro.

''Creo que la expulsión de ellos si condiciona al árbitro, lo hemos hablado entre noso6tros que para eso mejor que no hubiesen expulsado a ningún jugador rival porque arruinó el espectáculo pero igual del trabajo arbitral no me puedo meter. Toca enfocarnos en los errores que cometimos y trabajar bien el sábado'', apuntó.

Meléndez cree que su equipo puede darle vuelta a esto para alcanzar la semifinal. ''Lamentablemente no pudimos obtener el resultado que deseábamos pero dejamos siempre la serie abierta para enfrentar a Águila el día sábado. Tenemos que tener tranquilidad, sabiendo que estuvimos a la altura, ahora a recuperarnos para estar óptimos. Somos un equipo que todo el torneo buscamos el marco rival, eso será vital y más en nuestra casa y quedó demostrado cuando enfrentamos a Águila''.

El preparador de porteros, Wil Cardona, quien fue el único de su equipo en comparecer en rueda de prensa dijo que quedaron inconformes.

''Estamos molestos porque el reglamento está para aplicarse. Joel Aguilar echa a un jugador de Águila (Edwin Lazo) y después comienza a compensar. Creo que nosotros estamos acá porque nos lo merecemos y trabajamos para eso, nadie nos regaló nada. A pesar de problemas internos que tuvimos, hemos llegado acá por méritos. Y no es posible que vengan a botarnos el trabajo de cuatro meses compensando después de una aplicación que se hizo al expulsar a un jugador''.

Para Cardona, Águila no fue superior a ellos. ''Más allá de que exista ventaja deportiva, tenemos equipo suficiente para que en casa podamos planificar el partido de que podemos sacarlo adelante pero sabiendo que tendremos enfrente siempre al campeón. Hoy se notó que Águila no fue mejor que nosotros a pesar de que tuvimos un jugador más. En la falta del penal, un jugador de Águila (Quejada) cayó sobre uno de nosotros (Sibrián) pero al final eso nos excusa y Águila ganó. Ahora tenemos que prepararnos y el sábado aprovechar la localía''.

Señaló también una falla que pesó. ''Creo que tenemos que terminar mejor las jugadas. En la última clara que tuvimos a Roberto González solo le faltó pegar el puntazo para marcar gol. Cuando nosotros tenemos el balón en nuestro poder se ve el dominio de Sonsonate''.