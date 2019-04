Sonsonate no se preocupa ante reunión de FESFUT y Primera por goleadas de fecha 20

En medio de problemas financieros, el Sonsonate salvó su categoría. Esta vez no será necesario irse a un juego extra. Antes del cierre de la fase regular, los cocoteros han asegurado su permanencia en liga de privilegio.

Ante eso, el delantero colombiano de Sonsonate, Daley Mena, dijo que la presión por la permanencia terminó el sábado, tras el empate por 1-1 ante Chalatenango.

"Esperemos que ahora se pueda resolver de la mejor manera. La verdad es que desde cierta parte para acá nosotros estábamos jugando otro torneo. Salvar la categoría es como que hubiéramos clasificado a cuartos de final. Pero bueno así nos tocó este semestre. Pero son cosas del fútbol así como de la vida misma. Son experiencias de las que gracias a Dios, logramos salir victoriosos", apuntó Mena.

Por su parte, el panameño Armando Polo, quien ha marcado hasta ahora tantos, indicó que el Sonsonate ha cumplido la meta trazada de salvar la categoría.

"No fue fácil, pero cumplimos. Ahora me queda la lucha por el goleo individual. Vamos a trabajar para eso con los compañeros", apuntó el canalero.

SOSPECHAS

Antes, en la jornada 20, los cocoteros habían ganado por 1-4 a Audaz. Desde ahí comenzaron a poner a salvo la categoría. Pero antes, a mitad de la semana pasada, la dirigencia de la FESFUT se reunió con los presidentes de la liga de privilegio para hablar de ese triunfo cocotero y del 1-4 de Firpo ante Chalatenango.

"No me preocupé por eso. Solo Dios sabe, pero yo no soy tan negativo. Este fútbol necesita mejorar y esas cosas no vienen nada bien. Yo pienso positivo. El juego se ganó bien y nada más", apunto Mena.

Por su parte, Polo indicó que nunca le preocupó ese llamado de la FESFUT a los dirigentes de Primera por los triunfos de Sonsonate y Firpo, por la jornada 20.

"Nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Nosotros nos mentalizamos y se nos dio la oportunidad de hacer goles. Nosotros trabajamos para ganar y creo que lo demostramos en Chalatenango. Nos pusimos en ventaja antes de ellos", apuntó el delantero cocotero.