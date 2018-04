Sonsonate podría jugar cuartos de final si vence al Dragón

El presidente de la primera división profesional, Ernesto Alwood, confirmó que este martes 1 de mayo, a las 7:00 noche, se disputará el juego de repesca por la permanencia entre Sonsonate y Dragón, con el objetivo de que el equipo cocotero pueda jugar cuartos de final, si se mantiene en liga mayor.

"La FESFUT favoreció al Sonsonate con la interpretación del artículo 68 de las bases de competencia, por lo que si gana al Dragón jugará este jueves contra Alianza, por la ida de los cuartos de final. Si pierde, será Pasaquina quien juegue cuartos de final contra Alianza", apuntó el dirigente de la primera categoría.

Este lunes por la mañana la dirigencia del Sonsonate pidió la interpretación del artículo 68 de las bases de competencia de la liga mayor. De acuerdo con el dirigente cocotero Miguel Castillo, ese articulo está mal redactado, por lo que se procedió a presentar la petición ante la FESFUT.

"El derecho nos asiste. Ese artículo está mal radactado. Nosotros vamos a cuartos de final y no a semifinales. Ese es el primer error en la base. Quizá el error fue de la comisión de la primera división, que no verificó. Se les pasó que esta no es fase de semifinales. Supongo que esas bases vienen de cuando había diez equipos en primera. Con base a eso nos reunimos con abogados del equipo y presentamos la nota al comité ejecutivo", apuntó Castillo en charla con EL GRÁFICO.

Sonsonate vs Dragón

Martes 1 de mayo

7:00 pm

Estadio Cuscatlan

Precios

$5.00

$10.00

De ganar jugaremos cuartos de final ante Alianza

VAMOS COCOTEROS!! — Sonsonate FútbolClub (@Sonsonatefc) 30 de abril de 2018