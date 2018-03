Sonsonate salvó punto

Lee también

Dragón caminaba con los tres puntos en la bolsa ante el Sonsonate, pero en el último suspiro Elman Rivas pateó un penalti y rescató un punto para la causa cocotera, en Santa Rosa de Lima.El cuadro occidental había remado contra la corriente durante gran parte del encuentro, por la expulsión de Adán Reyes, y parecía que encajaría la primera derrota del torneo en La Unión.Sin embargo, los verdolagas durmieron el partido y convirtieron los goles de Jackson de Oliveira y Josielson Moraes en inútiles para sumar tres puntos.El control del balón fue para el Sonsonate desde el inicio. Los ticos Yosimar Arias y Johan Condega inyectaron movilidad en la media y jalaban las marcas mitológicas para abrir espacios. Ricardo Ulloa se mantenía atento, a la espera de algún descuido rival, pero no conseguía marcar la diferencia ante el arco del meta Manuel González.Del lado local, la línea de cuatro en la zaga enviada por Nelson Ancheta no ponía pretexto a la hora de meter pierna fuerte y aportar elaboración de juego. Además, si bien los migueleños carecían de un despliegue de fútbol frontal, se pararon firmes en la jugadas por las bandas y las jugadas estacionarias.Fue así que el brasileño Jackson de Oliveira celebró en su regreso oficial al oriente: se mostró más suelto en ataque y a los 24 minutos castigó al equipo donde no brilló el último semestre.El delantero ganó un pase en la frontal y sacó un disparo potente en el mano a mano con el meta Óscar Martínez. La pelota quedó suelta tras la atajada, pero De Oliveira apareció de nuevo para mandar el tiro al fondo de la red.Tras el resto del primer tiempo y la pausa, el Sonsonate saltó a buscar la igualdad, pero se llevó otra cachetada del equipo mitológico. A los 53', Josielson Moraes interceptó un tiro de esquina y mandó un cabezazo que batió sin complicaciones la meta cocotera.La respuesta de los occidentales tardó 20 minutos en llegar, pero fue efectiva. A los 72', a través del costarricense Arias, el Sonsonate encontró el 2-1, con una volea del tico que bañó a González.El reloj avanzó y cuando parecía que Dragón aseguraba el triunfo, llegó un polémico penalti que Elman Rivas transformó en el empate.