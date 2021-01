Sonsonate solo piensa ganarle al Alianza para clasificarse a cuartos de final

Nuevamente el Sonsonate tiene una cita con su historia cuando el sábado por la tarde reciba en su estadio al mimado de la capital, los albos del Alianza, en el cierre de la fase 2 del torneo Apertura 2020 y donde además posee el ingrediente que será un duelo donde está en juego para ambos el futuro de la liga.

Sonsonate, quien hasta el momento suma 10 puntos y no pierde en las últimas cuatro jornadas de la liga donde ha logrado un triunfos y tres empates a un gol de manera consecutiva debe en el papel buscar al menos sumar un punto ante los aliancistas para mantener una opción real de alcanzar una de las dos plazas que hay aún en juego en el grupo A para los cuartos de final.

“Para nosotros ese partido es una final, dependemos de nosotros mismos, sabemos que ha sido un torneo de sube y baja porque hemos tenido muchos empates, de local no hemos logrado ganar y llegás a un juego tan crucial donde lo que te urge es eso, ganar, es bonito porque también sabés que tenés tantos años de no ganarle al Alianza por lo que se ha juntado todo y lo que nos motiva ahora es ganar porque una cosa conlleva a la otra”, destacó el volante santaneco de los cocoteros, Jorge Morán.

Pero como dice el refrán popular: del dicho al hecho hay mucho trecho, y es que ganar en el Ana Mercedes Campos para el equipo verdolaga es por ahora mucho pedir si se cuenta que su último triunfo en casa sucedió hace casi un año calendario cuando el sábado 25 de enero del 2020 derrotaron 3-2 al Jocoro por la fecha tres del torneo Clausura 2020 con anotaciones de William Maldonado, Roberto “Torito” González y del colombiano Daley Mena (hoy jugador del Once Deportivo).

Sonsonate suma 10 partidos sin ganar en su estadio, con foja de seis empates (cuatro de manera consecutiva) y cuatro derrotas, números que a la larga, pesan mucho.

“Se nos junta lo que es la historia, la clasificación, lo que es ganar por primera vez en este torneo, son varias cosas en juego en 90 minutos, conscientes que hemos sido un equipo que pese a no ganar tampoco hemos perdido en las últimas cuatro fechas, a lo mejor no somos un equipo ganador pero hemos enfrentado a equipos fuertes, ejemplo es el Águila que no nos pudo ganar ni acá ni en San Miguel”, reflexionó Morán sobre el duelo de este sábado ante los albos.

Por su parte el polivalente Enner Orellana aseguró que “estamos ya mentalizados desde el último día en que se jugó ante el Águila, trabajando a consciencia en casa ante un rival que no pasa su mejor momento pero igual estamos sabedores que debemos ganar para poner el pie en firme en cuartos de final”, destacó el jugador cocotero quien reconoció también que se enfrentarán a un rival que no le han ganado desde que llegaron de nuevo a la liga mayor en el 2015.

“Lo hemos hablado con los compañeros sobre eso, incluso estuvimos a punto de empatarle en el Cuscatlán en la primera vuelta. Nuestra gente está motivada por el empate en San Miguel y eso es un plus para que trabajemos lo que resta de la semana para poder sacar el triunfo para llegar a los cuartos de final”, indicó.

Finalmente, Carlos Arévalo, defensor zurdo de los sonsonatecos, dijo que “estamos listos para jugar ante Alianza, nos jugamos nuestra clasificación, el plantel ha asimilado eso y estamos con todo, comprometido para afrontar este partido.”

El jugador de origen santaneco y que posee un pasado reciente en Alianza afirmó que “Sabemos que viene Alianza, solo eso es una gran motivación para todo el plantel, no será un partido solo de tres puntos, significa también nuestra clasificación, ellos llegan con su nuevo técnico buscando también ganar y estamos conscientes que no podemos equivocarnos y perder todo por ello, no queremos depender de otros equipos si no que queremos depender siempre de nosotros para poder clasificarnos y por eso nuestra mentalidad de este sábado es ganar.”