¡Sorpresa! Chalatenango gana en penaltis al FAS y jugará las semifinales

El equipo norteño no se rindió en su afán de buscar la portería rival a pesar del gol inicial de Erivan Flores para el cuadro tigrillo y dio la primera gran sorpresa en cuartos de final el eliminar al campeón nacional.

El equipo norteño no se rindió en su afán de buscar la portería rival a pesar del gol inicial de Erivan Flores para el cuadro tigrillo.



Un tanto de Bladimir Diaz en los instantes finales del encuentro obligó a la tanda de penales donde hoy la suerte no estuvo del lado del equipo tigrillo.



El partido se presentaba como una prueba para el cuadro de FAS ya que jugaba ante su gente ante un equipo chalateco que logró aguantar el empate a pesar de jugar con un hombre menos gran parte del segundo tiempo.



Para el duelo ante los norteños, Jorge Rodríguez hizo cambios en su once inicial e incluyó a Luis Peralta, Wilma Torres y Tomás Granitto desde el comienzo mientras que Zuñiga, Pineda y Portillo se quedaron en el banquillo.



Erick Dowson Prado también hizo modificaciones en su once y decidió optar por atacar con Ricardo Guevara y dejar en el banquillo a Bladimir Dias y Kemal Malcolm.



El partido inició de manera intensa por parte del equipo santaneco ya que sobre el primer minuto Andrés Jaco ingresó sobre el área de Chalatenango y fue derribado en el área, sin embargo, el juez dictó saque de esquina.



A Chalatenango le costaba tener la pelota y avanzar en la mitad del terreno de juego. Sobre minuto 13, Kevin Reyes impactó en el poste un tiro libre que dejó parado al portero Henry Hernández.



Poco a poco, el equipo de FAS comenzaría a hilvanar más ocasiones de gol buscando a Luis Peralta como eje en punta.



Poco a poco Chalatenango se iba a ir quitando la presión del equipo tigrillo y por medio de balones parados, comenzarían a incomodar la portería de Carabantes.



Sobre minuto 36', FAS volvería a rozar el gol por medio de Rudy Clavel, quien llegó al área para rematar un centro de Wilma Torres sobre el sector derecho, sin embargo, cuando todo el estadio preparaba la garganta para el grito de gol, el ex zaguero de Alianza mandó su remate arriba de la portería norteña.



GOL

Cuando todo parecía que el encuentro se encaminaba al descanso con un empate a cero, Erivan Flores halló la llave del gol sobre minuto 40. El mediocampista se anticipó a la defensa chalateca y con un remate de cabeza al segundo palo puso el primero para la escuadra tigrilla.



SEGUNDO TIEMPO

Para la etapa complementaria, Dowson Prado hizo modificaciones en el banquillo y le dio paso a sus dos atacantes foráneos como Bladimir Diaz y Kemal Malcolm.



Con los cambios, el cuadro norteño adelantó líneas y empezó a generar ocasiones en la portería rival Fue precisamente con Malcolm que Chalatenango tendría una nueva oportunidad al recibir un pase en profundidad y empalmar de volea un disparo que Carabantes mandó al córner.



Por el otro lado, 'Zarco' Rodríguez también movió sus piezas e hizo ingresar a Dennis Pineda, Clayvin Zuñiga y Dustin Corea.



El equipo de Erick Dowson Prado poco a poco iría adelantando líneas y metiendo al cuadro santabeco en su territorio. Sobre minuto 75' llegó la ocasión más clara para la visita ya que Carlos Anzora remató al borde del área un disparo que se desvió en la zaga tigrilla y con su rodilla derecha salvo la portería santaneca.



EMPATE

El equipo santaneco retrocedió demasiado y a falta de cuatro minutos para la culminación de los 90 reglamentario, Bladimir Diaz igualó las acciones tras aprovechar un balón suelto dentro del área y batir a Carabantes con su pierna derecha.



Así finalizaron las acciones, con un empate