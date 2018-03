Sorpresa en la Champions: el PSG goleó al Barcelona

Lee también

Ni la MSN, ni Luis Enrique. Ningún barcelonista se esperaba lo que sucedió hoy en París. El PSG le metió un doloroso 4-0 al Barcelona en la idea de los octavos de final de la Champions y dejó casi resuelta la serie europea.El duelo marcó el regreso de la Liga de Campeones de Europa, con el inicio de la fase de octavos de final, pero el equipo culé volvió a la competencia en un modo irreconocible, a pesar que tenía un once titular con sus estrellas.A los 18 minutos, el París Saint Germain se puso en ventaja a través de Ángel Di María, quien colocó el balón por encima de la barrera donde Ter Stegen no pudo hacer nada para contenerlo. El gol fue el justo premio a la presión ejercida por el cuadro francés.El Barcelona, abrumado por el juego parisino intentó la paridad, pero aunque tardó en llegar un nuevo gol, no fue catalán; sino otro tanto parisino a través de Julian Draxler, quien aprovechó una gran asistencia de Verratti para poner tierra de por medio en el marcador y se complicó el partido para el Barça.Pero el castigo para el equipo catalán aún no era suficiente y Di María, con un golazo volvió a doblegar a ter Stegen (55'). El argentino se deshizo de un rival y desde la frontal del área puso el balón en la escuadra de la meta del arquero culé.Pero aún el 3-0 no fue suficiente castigo, pues Edinson Cavani demostró que es un goleador clase mundial al reamatar un balón sin mirar a portería y de primeras tras un pase de Meunier volver a romper las redes a los 72'.Estas fueron las alineaciones: