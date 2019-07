Sorteo del Apertura 2019 del fútbol mayor, en el aire

Tentativamente, la Primera División ha programado su sorteo de emparejamientos para el Apertura 2019 este miércoles. Pero antes, según el presidente del circuito mayor, Guillermo Figueroa, debe haber una confirmación de parte de la FESFUT en cuanto a los equipos que tienen la autorización para inscribirse para el certamen que debe iniciar el 27 de este mes.

De acuerdo con Figueroa, debe ser este martes a más tardar cuando la FESFUT confirme a los equipos habilitados para competir en el Apertura 2019.

"FESFUT debe enviarnos un documento en el que diga que descendió Pasaquina y que los otros equipos se lograron inscribir. Sin el arreglo de esa categoría que tengamos que vender (la de Pasaquina) no podemos programar partidos", apuntó Figueroa.

En el caso de Pasaquina no logró obtener el visto bueno de FESFUT para inscribirse para el periodo 2019-2020, debido a que no tenía los finiquitos de su plantilla. Por lo tanto, su categoría quedará en manos de la liga de privilegio.

Otro caso que esá en pendiente es el de Audaz, que no logró obtener a tiempo el finiquito de José Martínez, quien fungió como director deportivo en el torneo anterior.

"Había un acuerdo entre la Liga y FESFUT que si con alguien no había acuerdo porque se le debía más o menos, pues se iba a dejar una garantía de pago resguardada en la FESFUT, hasta que FESFUT sirviera de arbitraje. No vas a descender por un jugador, siempre y cuando tengás la voluntad de pagarle", apuntó Figueroa.

POHL, CRÍTICO

Sobre la incertidumbre con la inscripción de Audaz, Lisandro Pohl, director deportivo de Alianza y parte de la asamblea de presidentes de la primera categoría, lamentó que la dirigencia del equipo coyotero haya pagado a algunos con cheques posfechados.

"No nos ponemos serios ni estrictos. FESFUT debe ponerse estricta. Si terminan avalando lo de Audaz, siento que va a ser un error. Esa gente no tiene capacidad para tener un equipo en primera división. Audaz ha logrado finiquitos sin haberle pagado a jugadores. Lo hizo con la promesa de cheques que ahora no tienen fondos", señaló.

"Más temprano que tarde van a a estar con los mismos problemas, que tantos problemas causan al fútbol al no pagarle a los jugadores", apuntó el dirigente albo.