Stradella: "Ha sido una tarde redonda para mí"

FAS goleó en casa 4-0 al Dragón en el inicio del torneo de liga gracias a los dobletes del mexicano Omar Rosas y del argentino-salvadoreño Guillermo Stradella, autor de los primeros dos goles del partido que abrieron la ruta para un triunfo que el plantel y sobre todo su afición que casi llenó el estadio Óscar Quiteño necesitaba.

Luego del juego Stradella admitió que su felicidad por anotar doblete era comparada a la fiesta que se vivió antes, durante y después del partido, por el fútbol, los goles y el ambiente dentro y fuera del estadio santaneco.

"Ha sido una tarde redonda para mí, para todos por todo el contexto que hubo, por el juego que se dió, por el resultado en sí, creo que no fuimos 100 por ciento dominadores del partido, por momentos de caímos, posiblemente por la confianza, por habernos creído que la ventaja (en el marcador) era más que suficiente, tenemos que trabajar mucho en eso porque nosotros debemos manejar el partido con la pelota y no defendiendo", advirtió Guillermo quien pese a ese mea culpa mostró felicidad por la victoria.

"Contento por el resultado, por lo que generamos en la cancha generamos muchas situaciones de gol y otras las fallamos. Contento por la gente que llegó al estadio y por la que no pudo llegar acá se vivió una verdadera fiesta, felicitar a la dirigencia por lo hecho este día en beneficio al espectáculo", recalcó.

Sobre su doblete marcado a los mitológicos y liderar el goleo individual junto a su compañero Omar Rosas y con otro ex tigrillo, Javier Bolaños del Once Deportivo, Guillermo Stradella aseguró que "es bueno siempre volver al gol y es importante hacerlo desde un inicio, ya extrañaba convertir un doblete porque el gol es el alimento de los delanteros, de todo futbolista, hoy me tocó aparecer en una posición más atrasada de lo normal en la cancha y he convertido dos goles.

El funcionamiento del equipo y la coordinación que hemos tenido fue de gran ayuda, el rival por momentos nos complicó, pero más allá de todo eso, estoy contento por mis goles y por el funcionamiento del equipo", resumió.