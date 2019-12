Stradella puso las lágrimas en el festejo de FAS

FAS hizo lo suyo en la semifinal del Apertura. Logra el boleto a la otra ronda con un global de 1-1, pero avanza por mejor posición. En en el caso del colombiano Jeison Quiñónez pudo botar presión con este pase a la final del Apertura 2019.

"Sé que todo este esfuerzo va a recompensado con la ayuda de Dios. Me quedo sin palabras. Mis compañeros pusieron de los que pone la gallina. Estoy orgulloso de mis compañeros y del cuerpo técnico. También hay que darle mérito al profesor Dowson Prado que armó el equipo ", apuntó el cafetero

Por otra parte, uno de los baluartes de FAS, Guillermo Stradella valoró el pase a la final para los tigrillos. Le ganó la emoción y festejó a lo grande. Son cuatro años en el equipo fasista y es hasta ahora cuando podrá jugar su primera final con ese plantel.

"No tengo más que palabras de agradecimiento para la institución por este pase a la final. No me pude contener de la emoción. Se me salían las lágrimas. Ellos salieron a especular a esperar el error nuestro. Tratamos de tener la pelota y cometer los menores errores posibles. Pero ahora ya nada importa. Estamos en la gran final", apuntó Stradella

Para el argentino salvadoreño, FAS no tenía nada seguro para el de vuelta, pese a haber empatado por 1-1 ante Santa Tecla, en la ida en Las Delicias.

"Un gol en contra acá nos podía dejar afuera. Un gol te puede llegar por cualquier error y no pasó. Creí que crearíamos más opciones a gol que Santa Tecla. Fue un juego bonito peleado, digno de una semifinal", apuntó el extremo asociado.

Ahora, para Stradella viene la mejor semana de un torneo, la que está previa a la final. La quiere vivir con tranquilidad, porque será su primera final en El Salvador.

"Queda disfrutar esta semana, a divertirnos como dice el profesor Memo Rivera. En la final que sea lo que Dios quiera", dijo el argentino salvadoreño.

Luego, con respecto a lo de su lesión, Stradella indicó que salió porque recibió un golpe en la cadera y no quería arriesgar.

"Un golpe en la cadera impidió que Guillermo Stradella jugará los noventa minutos ante Santa Tecla. Pero el gaucho dijo que no es nada que le impida estar en la final. "Me costaba respirar y preferí que un compañero me supla. Quiero estar al cien por ciento a la final. Dentro de la cancha me voy a reventar", dijo Stradella.

Domingo para jugar la final

Por otra parte, el gerente de FAS, Fredy Vega, y el presidente de ese plantel, Guillermo Morán, aseguraron que la idea de FAS para este lunes en la liga es proponer jugar la final este domingo por la tarde.

"Nuestra gente debe movilizarse temprano a sus casas. Se le complicaría eso si se jugara la final este sábado", dijo Vega en charla con EL GRÁFICO.