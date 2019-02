Suárez, tras conocer castigo: "Ya empiezan a ponernos piedras"

El volante uruguayo-salvadoreño Paolo Suárez se mostró sorprendido por los cuatro partidos de suspensión que le impuso la Comisión Disciplinaria de la FESFUT luego de que los expulsaran el sábado anterior, ante Chalatenango, por la fecha 7 del Clausura 2019.

El charrúa vio la roja, luego de un altercado con el portero Henry Hernández, de Chalatenango, y tras una entrada sobre un jugador norteño.

"Es primera vez en mi carrera que me ponen cuatro partidos. Pocas veces me expulsan".

"Hay que acatar las órdenes de las personas que tomaron esa decisión. Los jugadores de Metapán tenemos que ponernos atentos. Ya comenzaron a ponernos piedras en el camino para que Metapán pierda este buen momento. Sabemos que el fútbol está lleno de intereses", apuntó el volante suramericano de 39 años de edad.

Esto decidió la Comisión Disciplinaria con Suárez, Hernández y otros futbolistas de primera.

Suárez dijo que se tomará esta sanción con tranquilidad: "El daño no me lo hacen a mí, sino a Metapán. Les mandamos un gran saludo a esas personas y les decimos que como Metapán estamos más unidos que nunca".

"Poniéndome cuatro o cinco partidos no van a arreglar el fútbol", apuntó Suárez, quien no estará ante Alianza, este sábado, en el juego que vale por el primer lugar de la tabla.

EXPLICA LO QUE PASÓ

Por otra parte, Suárez dijo que el forcejeo que tuvo con jugadores de Chalatenango fue porque quería percatarse del estado en que estaba un jugador del rival.

"Ahí tuve el forcejeo con Henry. Cuando me iba del campo, la gente de Chalatenango me insultaba y les señalé las diez estrellas que tenemos en nuestro escudo y que ellos no tenían. Eso pasó en el momento de mi expulsión. Me parecen demasiado cuatro partidos de suspensión. En Metapán somos de no hacer show. Como todo mundo nos ve en primer lugar y capaz no nos quieren ahí", dijo el mediocampista calero en charla con EL GRÁFICO.

Finalmente, Suárez tildó de mentiroso al árbitro Jaime Herrera y negó que haya realizado gestos obscenos contra la afición norteña, tal como el réferi lo indicó en el informe posterior al partido: