Suárez ya tiene equipo en la primera división

El delantero uruguayo Paolo Suárez volverá al Metapán para este Clausura 2017, luego de su salida con el conjunto sonsonateco.Esto fue confirmado por el gerente del equipo Fredy Vega, quien aseguró que esperan que esta tarde el jugador llegué a la ciudad calera para firmar su contrato."Sí, podemos confirmar que Paolo Suárez regresa a Metapán, aún no ha firmado contrato pero ya se llegó a un arreglo y solo hace falta que termine algunas cosas en Sonsonate, por lo demás ya está todo arreglado. Esperamos que esta tarde pueda firmar el contrato, aseguró Vega.Aunque todavía no se sabe por cuanto tiempo sería, se estima que el contrato duraría todo el 2017, lo que Paolo Suárez asegura sería su último equipo en el fútbol nacional."Tuve comunicación con tres equipos, pero me decidí por el Metapán por el cariño que le tengo, y quiesiera retirarme ahí", expuso.Suárez militó en dos etapas en el conjunto calero, con los que ganó siete títulos y fue una de las figuras del plantel.