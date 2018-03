Sub 20 salvadoreña enfrentaría a los grandes de CONCACAF en segunda ronda del Premundial

Con el boleto asegurado a la siguiente ronda, el equipo salvadoreño sub-20 ha empezado a preguntarse quiénes podrían ser su rivales para la triangular de la siguiente ronda.

Si el plantel cuscatleco logra pasar en primer lugar del grupo C podría verse las caras ante Estados Unidos, segundo lugar del grupo B, y contra México, primer lugar del A. Si el plantel nacional avanza en segundo puesto, sus rivales en la otra ronda serían Honduras y Panamá.

De parte del seleccionador sub 20, Eduardo Lara, no hay preferencias en cuanto a los rivales. Es por eso que el estratega colombiano se ha dado a la tarea de ver a todos los equipos.

"Vamos a salir a ganar ante Trinidad y Tobago, no a especular. Como digo siempre, si estamos para ir al Mundial tenemos que ganar a los rivales que nos toque enfrentar. De lo contrario, si no los podemos vencer, es porque no podemos estar en el campeonato del Mundo. Si se quiere lograr hay que luchar contra todos, sea México, Estados Unidos, Panamá u Honduras", apuntó el técnico.

El asistente técnico de la selección sub-20, Jose Silva, también cree que da igual clasificar en segundo o primer lugar.

"Todos los rivales que pasen a la otra fase son fuertes. Lo hemos analizado bien. Son rivales que han tenido buena preparación, que han estado representando bien a sus países en todo lo técnico-táctico. Esperamos, ante todo, ganar el primer juego para afianzar el camino al Mundial", apuntó el estratega asistente.

El volante Wálter Chiguila cree que para llegar al Mundial hay que vencer al rival que se ponga enfrente.

"El profesor Lara nos habló de que podríamos enfrentarnos a Estados Unidos y México. Pero nosotros estamos mentalizados en que para llegar al objetivo tenemos que enfrentarnos con los grandes", aseguró el volante del Once Lobos de segunda división profesional.

Antes de viajar al Premundial el combinado cuscatleco viajó a Estados Unidos y sostuvo dos amistosos ante el combinado de ese país. Perdió los dos partidos.