Super Bowl 2021: The Weeknd, el hijo de inmigrante etíopes que protagonizó uno de los momentos más vistos de la televisión de EUA

Reuters The Weeknd interpretó una mezcla de sus grandes éxitos.

El artista de R&B The Weeknd fue la estrella del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LV que este domingo enfrentó a los Chiefs de Kansas City contra los Buccaneers de Tampa Bay.

El resultado final del encuentro fue de 31-9 a favor de los Buccaneers, con la destacada intervención de Tom Brady, que con la victoria de su equipo logró su séptimo título.

El canadiense de 30 años hizo un repaso a sus grandes éxitos en un show de luces y mucho movimiento que fue recibido con sensaciones ambivalentes.

Hubo quienes lo elogiaron por su original estilo y la versatilidad de su música, pero también hubo voces críticas que señalaron problemas de sonido y opinaron que no estuvo a la altura de ediciones anteriores.

El cantante tenía la difícil tarea de seguir los pasos de Shakira y Jennifer Lopez, cuya explosiva actuación en 2020 fue vista por 104 millones de personas y fue aplaudida en todo el mundo.

Reuters La actuación de este año fue diferente por las restricciones a causa de la pandemia.

Hay que recordar que este año las circunstancias han sido diferentes debido a la pandemia de covid-19.

Por primera vez en sus 55 años de historia, la actuación del descanso del Super Bowl se tuvo que hacer casi en su totalidad desde las gradas en lugar de la cancha, para obedecer los estrictos protocolos de seguridad.

"Todos crecemos viendo a los artistas más grandes del mundo actuando en el Super Bowl y uno sueña con poder estar en ese lugar", dijo The Weeknd cuando supo que era el elegido para el juego de este año.

"Me siento humilde, honrado y feliz de ser el centro de este increíble escenario".

Uno de los elementos que llamó la atención durante los 13 minutos de actuación fue la aparición de los bailarines que acompañaban al cantante con vendas en la cara, algo que el mismo The Weeknd ha hecho en anteriores ocasiones.

Reuters The Weeknd actuó en el estadio Raymond James de Tampa, Florida.

"El significado de todo esto de las vendas en la cabeza es una reflexión sobre la absurda cultura de las celebridades de Hollywood y cómo las personas se manipulan a sí mismas por razones superficiales para gustar a los demás y ser validados", explicó en el pasado.

Quién es The Weeknd

The Weeknd, de nombre real Abel Makkonen Tesfaye, se ha convertido en una de las grandes estrellas de la última década, con más de 45 discos de platino en sus estanterías

Es un cantante, compositor y productor canadiense, hijo de migrantes etíopes, que empezó a darse a conocer a finales de 2010.

Fue entonces cuando decidió subir a YouTube varias canciones anónimamente con el nombre de The Weeknd y a partir de ahí empezó a tomar forma su meteórica carrera.

Se cuenta que eligió este nombre artístico en recuerdo al fin de semana en el que se fue de casa y decidió dejar los estudios de secundaria.

Getty Images Algunos éxitos de The Weeknd son "I Can't Feel My Face", "Starboy" y "Blinding Lights".

Raperos como Drake comenzaron a seguirle la pista y en 2011 subió a su página web un mixtape de nueve pistas titulado House of Balloons, con el que su fama creció aun más.

Un año después, The Weeknd inició una gira por Estados Unidos y actuó además en el popular festival californiano Coachella.

Agotó todas las entradas de sus conciertos y consiguió una buena valoración de la revista Rolling Stone.

En la actualidad es uno de los artistas más conocidos en el mundo de la música, con cinco álbumes de estudio y dos álbumes recopilatorios.

Su álbum más reciente, After Hours, encabezó las listas de éxitos a ambos lados del Atlántico, y la canción Blinding Lights, perteneciente a ese disco, se convirtió el año pasado en el single que más tiempo estuvo entre los cinco primeros puestos de la lista US Hot 100.

El canadiense ha ganado tres premios Grammy, incluidos a mejor álbum urbano contemporáneo en 2016 por Beauty Behind The Madness y en 2018 por Starboy.

Tiene además nueve Billboard Music Awards, dos American Music Awards, nueve Juno Awards, y también fue nominado al Oscar a mejor Canción Original por Earned It.

Decepción con los Grammy

Hace unas semanas, el artista tuvo un desencuentro con la Academia de Grabación de Estados Unidos, el organismo que entrega los Grammy, por no haber recibido ninguna nominación para la entrega de este año.

EPA El montaje del espectáculo de medio tiempo estuvo lleno de colores.

"Personalmente, ya no me importa. Tengo 3 Grammy, que obviamente no significan nada para mí ahora", declaró.

"Soy muy malo dando discursos de todas formas. Olvídate de las galas de premios".

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es uno de los grandes actos en la carrera de un artista, con actuaciones inolvidables como las de Michael Jackson, Prince, Madonna, Bruno Mars, Lady Gaga, Beyoncé y las ya citadas Shakira y Jennifer Lopez.

Este año se especuló con la aparición de otros artistas como Maluma o Rosalía, pero el propio The Weeknd explicó que esto no fue posible debido a las restricciones por la pandemia de covid-19.

