Susi Panameño, la primera salvadoreña en el boxeo profesional, volverá al ring

La salvadoreña, Susana Panameño confirmó a El Gráfico que volverá a los cuadriláteros tras casi un año de ausencia desde que se le vio debutar en el boxeo profesional.



El 27 de julio del 2019, Susana Panameño entró a los libros de historia del deporte nacional como la primera mujer salvadoreña en pelear en el boxeo profesional, según la asociación salvadoreña de boxeo profesional y en su primera aparición logró una victoria ante la nicaragüense Junieth Ortega en las 108 libras.



Para ese entonces, "Susi" Panameño llegó al escalón más alto de su carrera, sin embargo, semanas después, su vida dio un giro drástico tras sufrir un accidente de motocicleta que le dejó varias lesiones, entre ellas una fractura en el antebrazo izquierdo.

Susana Panameño, la primera mujer en pelear en el boxeo profesional (no olímpico). Debutó un 27 de julio del 2019 ante ante la nicaragüense Junieth Ortega en la categoría 108 libras. Foto: Impacto Deportivo



SUS INICIOS

"Desde los seis años tuve mi primer pelea y desde entonces no he parado, ya llevo 19 años dedicados a las artes marciales y al boxeo, gané campeonatos centroamericanos universitarios de taekwondo, siempre me mantuve entre los primeros tres lugares del ranking nacional élite mayor de El Salvador y fui considerada una de las tres mejores peladoras de kick boxing, según la Federación Nacional de Kick Boxing", destacó.



Sobre sus inicios en el boxeo, indicó que desde hace 10 años encontró lo que ahora es su mayor pasión: "Llevo 10 años boxeando, siempre que participé en los campeonatos nacionales me coroné campeona, mis últimos títulos en el boxeo amateur fueron en el 2018, quedé campeona interfacultades de la UES y campeona nacional de boxeo en los 49 kilogramos", aseguró.



Tras consolidarse en el boxeo nacional, Panameño decidió en el 2019 lo que ninguna mujer salvadoreña se había atrevido a hacer: dar el salto al boxeo profesional.



Ese año tuvo su debut en las grandes ligas del boxeo femenil, debutó un 27 de julio del 2019 en Guatemala ante su similar nicaragüense Junieth Ortega y logró agenciarse su primer nocaut en su carrera.



"La pelea contra Junieth fue una de las peleas más difíciles que he tenido, el título no fue nada fácil de conseguir, porque aparte de boxear, trabajaba en un gimnasio de Cross kickboxing, Pride Gym y también estaba en mi último año de la carrera de Educación Física en la UES. Pride Gym me brindó el equipo y entrenador, que es Dagoberto Pereira, él dedicó su tiempo para entrenarme, se encargó de realizar a detalle mi plan de entreno", contó Panameño sobre como se preparó para su debut en el boxeo profesional.

La nicaragüense Junieth Ortega y la salvadoreña Susana Panameño en el pesaje final de la pelea en 108 libras. Foto: Impacto Deportivo.

Susana revela que quería ganar la pelea como regalo de cumpleaños, el cual sería justo una semana después, cuando tuvo el accidente. Antes de eso, aclara que uno de sus mayores hobbies extremos es conducir motocicletas.

"Amo pelear, me encantan los deportes extremos, uno de mis hobbies favoritos es manejar moto pero la imprudencia desencadenó un trágico accidente que frenó mi trayecto en el boxeo profesional, una semana después de mi debut sufrí un accidente en mi moto, choqué con un camión y perdí el conocimiento. Fui trasladada al hospital San Rafael de Santa Tecla y tuve una fractura expuesta de radio y cúbito del antebrazo izquierdo".

Panameño describe el momento como uno de los más grises de su vida porque su miedo era perder un brazo tras el accidente.

"Entré al quirófano y le dije a los doctores que tuvieran cuidado con mis manos, porque era boxeadora, pasé 15 días de mucha angustia ya que debido a la fractura expuesta, mi brazo se podía infectar y tendrían que proceder a la amputación de la mano izquierda, gracias a Dios no se me infectó. Gracias a los ortopedas del hospital hicieron una excelente operación y no perdí mi mano", contó.

Susana Panameño y su entrenador, Dagoberto Pereira (último de izquierda) tras la victoria ante Junieth Ortega en la ciudad de Guatemala, Guatemala. Foto: Impacto Deportivo.

LA VUELVA DE PANAMEÑO AL RING...

Tras un casi un año de que pasó el accidente, Panameño relata que pasó por un largo proceso de recuperación, ahora está a la espera de que los doctores le den el alta para poder boxear.

"Ahora mi antebrazo está mejor, solo estoy esperando luz verde de los médicos para volver a subir al ring y continuar con mi trayectoria en el boxeo profesional. Nunca he aceptado que alguien me diga que yo no puedo hacer algo, soy una mujer con mucha determinación, la cual me ha ayudado a cumplir con todas las metas que me he propuesto en la vida así que no dudo que pronto regresaré al ring", destacó.



SUEÑA EN GRANDE

Ahora que se plantea regresar a las peleas, Susana Panameño piensa en grande. Dice que en su momento, le gustaría estar en un cuadrilátero, boxeando con las mejores del mundo.

"Sueño con algún día poder retar a una de las campeonas de mi categoría, me siento muy orgullosa porque son centroamericanas, la tica Yokasta Valle, campeona mundial de la IBF y la guatemalteca María Micheo, campeona de la WBC, título internacional absoluto", declaró.

Panameño dice sentir que los buenos tiempos para su carrera vendrán y por eso, agradece a todas las personas que le han apoyado.

"Agradezco a mi mamá y a papá por su apoyo, especialmente a todos los entrenadores que he tenido: Óscar Canales, René “El Chele" Valiente, leyenda del boxeo profesional, Wilfredo “El Payaso" Navidad, y a Dagoberto “Relámpago” Pereira, referente del kick boxing en El Salvador", concluyó.