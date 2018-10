Suspenden el Águila - FAS y el Pasaquina - Sonsonate.

Las dirigencias de Águila, Luis Ángel Firpo y Pasaquina que las canchas de los estadios Juan Francisco Barraza, Sergio Torres y Marcelino Imbers se encuentran inundadas a raíz de las constantes lluvia que han azotado desde anoche los departamentos de la zona oriental. De esta forma los partidos en San Miguel y La Unión fueron suspendidos y será hasta las cinco de la tarde que se conozca si pasará lo mismo en Usulután.

“Como Águila estamos conscientes que las condiciones de la cancha del estadio Barraza no son las idóneas, ha estado lloviendo desde anoche de manera fuerte y constante pero el protocolo en estos casos indica que solamente el árbitro del juego tiene potestad para suspender el juego por mal estado de la cancha”, explicó Alexander Menjívar, presidente de la entidad negro naranja, horas antes que la cuarteta arbitral decidiera suspender el partido ante FAS.

¿Qué decidirán los árbitros? Finalizó la inspección de la cancha del estadio Barraza y ahora los jueces están reunidos en su camerino para tomar una decisión.



/Vía Víctor Zelada. pic.twitter.com/6cOfs2fRUI — EL GRÁFICO (@elgraficionado) 6 de octubre de 2018

Los árbitros del Águila - FAS ya confirmaron a un directivo del equipo migueleño que NO se realizará el clásico nacional. Falta que arribe al estadio Barraza el plantel santaneco, para firmar el acta oficial.



/Vía Víctor Zelada. pic.twitter.com/snllK52A3g — EL GRÁFICO (@elgraficionado) 6 de octubre de 2018

El capitán del Águila, Benji Villalobos, ya firmó el acta oficial de suspensión del partido ante el FAS. Falta la rúbrica del capitán de los santanecos, que siguen en camino al Juan Francisco Barraza.



/Vía Víctor Zelada. pic.twitter.com/ZiFuAHYsru — EL GRÁFICO (@elgraficionado) 6 de octubre de 2018

Así lucen los engramillados del estadio Barraza de San Miguel y Marcelino Imbers de La Unión, tras las fuertes lluvias sobre la zona oriental del país. Los juegos de esta tarde, en vilo.



/Fotos: cortesía. pic.twitter.com/umaeF8F7Jq — EL GRÁFICO (@elgraficionado) 6 de octubre de 2018

Por su parte, Modesto Torres, presidente de Luis Ángel Firpo, confirmó que “la lluvia no ha dejado que se marque la cancha, se lo he explicado telefónicamente al presidente de la FESFUT, señor Hugo Carrillo y al presidente de la primera división, Guillermo Figueroa, que nuestra cancha está inundada y sigue lloviendo en Usulután. Estaremos esperando la decisión del señor árbitro para saber si se realiza o no el partido”, sostuvo el dirigente pampero. Más tarde se confirmó que se hará la revisión del campo a las 5:00 P.M.

Firpo informa: La inspección del estadio Sergio Torres Rivera por parte de los árbitros será a la 5:00 p.m. Hasta esa hora se determinará la realización o no del encuentro deportivo ante Chalatenango. — EL GRÁFICO (@elgraficionado) 6 de octubre de 2018

En el estadio Marcelino Imbers, Marlon Mejía, árbitro principal que impartiría justicia en el Pasaquina - Sonsonate, confirmó que el juego por la jornada 13 del Apertura 2018 queda suspendido debido al mal estado de la cancha.