Suspendida audiencia especial por demanda de Milton Palacios al Audaz

El Tribunal de Arbitraje de la FESFUT suspendió esta mañana la audiencia especial de apertura e incorporación de la prueba pericial programado para esta mañana en las oficinas administrativas de la FESFUT como parte de la demanda que ha presentado el hondureño Milton Palacios en contra de la administración anterior de Audaz que presidió Juan Pablo Herrera por falsedad material y documental ya que el jugador aduce que su firma fue falsificada en recibos donde la dirigencia de Audaz aduce canceló al jugador de origen hondureño cuando firmó parte del plantel vicentino en el Apertura 2018.

A la audiencia presidida por el abogado Héctor Sánchez Amaya, uno de los dos presidentes del Tribunal de Arbitraje de la FESFUT, habían sido citados los abogados Jaime Chacón en representación del jugador Palacios y Miguel Ángel Anaya por Audaz, junto al perito designado por la PNC a fin de constatar a través de la prueba si la firma que aparece en los documentos es o no del jugador catracho.

"Nosotros comparecimos a la audiencia y lastimosamente la parte de Audaz no se presentó ya que la excusa que hubo es que el abogado de Audaz presentó dos direcciones y aduce que no fue notificado, por lo que se canceló la audiencia porque no se presentó el abogado de Audaz", afirmó con molestia Jaime, apoderado del jugador Palacios.

"Habrá otra audiencia posiblemente la próxima semana ya que estamos supeditados al tiempo que puede el agente de la PNC asistir para realizar el peritaje caligráfico que se solicitó y que no se pudo realizar por la ausencia del abogado de Audaz" afirmó Chacón.

El profesional de las leyes aseguró además que "acá se sigue jugando con la necesidad del jugador porque se hizo uso de una excusa que a todas luces es ridícula. Vamos a demandar ante la FGR a la administración anterior del Audaz por falsedad material y documental ya que queremos comprobar un fraude procesal y la creación de pruebas falsas porque sabemos que falsificaron la firma del jugador Palacios.

Lo haremos luego de realizar esta actividad a fin de demostrar que las firmas de pago no son del jugador y sustentar nuestra demanda" indicó además que confesó que "me negué a firmar el acta donde se hacía constar que no se le notificó al abogado de Audaz porque estaría avalando el supuesto error de la FESFUT de haber notificado al abogado de Audaz a otra dirección."

Por su parte Miguel Ángel Anaya, abogado defensor de Audaz, afirmó que "en efecto era hoy pero el Tribunal de Arbitraje más me ha respondido la petición que hice porque las pruebas está contaminada ya que se rompió la cadena de custodia ya que se abrió el sobre de pruebas y eso es responsabilidad del mismo Tribunal de Arbitraje y eso es ilícito, solicito que se vaya a audiencia de sentencia y no se haga esa audiencia de prueba pericial" aseveró.