Suspendido el Celta-Real Madrid

El partido que el Real Madrid y el Celta disputarían mañana fue descartado por las autoridades. La suspensión del choque, correspondiente a la vigésimoprimera fecha del campeonato español, fue decretada después de que las autoridades locales constataran en una inspección los daños sufridos por el estadio, de titularidad municipal, y su riesgo para la seguridad."El temporal levantó una de las cubiertas. La seguridad no puede acceder, no está en condiciones", señaló el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en declaraciones a la emisora española Radio Marca."Los bomberos no pueden acceder a la zona dañada, tenemos que priorizar la seguridad del aficionado", explicó. "Ya he hablado con el presidente del Celta a través de su cuenta de Twitter.El conjunto blanco, líder del campeonato doméstico aún tiene pendiente de jugar el duelo por la decimosexta fecha, que fue aplazado para que los dirigidos por Zinedine Zidane pudieran disputar en Japón el Mundial de Clubes. Ese choque, ante el Valencia, tendrá lugar el 22 de febrero."La cancha está mal, nosotros estamos preparados para todo, pero ningún campo sobreviviría a tanta agua y habrá que adaptarse a esta circunstancia, es tremendo lo que está lloviendo y si el campo va a estar así, desde ya desearía que (el partido) se suspendiera", añadió el técnico argentino del Celta, Eduardo Berizzo, preguntado por la posibilidad de que el partido fuera aplazado.