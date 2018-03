TOM BRADY QUIERE SER UNA LEYENDA

Lee también

Los Patriots de Nueva Inglaterra disputarán hoy su noveno Super Bowl, séptimo bajo la era del dueño Robert Kraft, el entrenador en jefe Bill Belichich y el mariscal de campo estelar Tom Brady, con la misión de conseguir un quinto título que les encumbraría para siempre como la mejor franquicia de todos los tiempos.No solo dentro de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), sino también en el deporte profesional de Estados Unidos, donde ahora aún tienen el liderazgo los Yankees de Nueva York en el béisbol de Grandes Ligas.Pero sobre todo, y aunque han evitado expresarlo públicamente, llegan al partido del Super Bowl LI a jugarse en el NRG Stadium de Houston con motivaciones especiales de reivindicación de imagen y trayectoria deportiva del equipo, varias veces cuestionadas.El propio comisionado de la NFL, Roger Goodell, hasta hace dos años gran amigo de Kraft, pero por la manera como ha manejado el escándalo de los balones desinflados ilegalmente se ha convertido en el enemigo número uno de los seguidores de los Patriots y persona no grata dentro de la organización de Nueva Inglaterra.El castigo impuesto a Brady con cuatro partidos de suspensión y al equipo con $1 millón de multa, además de mostrarlos ante la opinión pública como culpables del llamado “Deflategate”, ha hecho que los Patriots respondan en el campo con marca de 16-2, incluida la de 14-2 durante la temporada regular, la mejor de la NFL.A pesar de que en su ofensiva no tienen a uno de los mejores jugadores, como es el ala cerrada Rob Gronkowski, que fue baja indefinida desde diciembre al tener que pasar por el quirófano para operarle de una lesión en la espalda.Kraft, desde que llegó el lunes a Houston con el equipo, no ha querido entrar en un enfrentamiento directo contra Goodell, y tampoco lo han hecho Belichick y el propio Brady; por el contrario, han mostrado toda la diplomacia del mundo a la hora de presentar el afán de venganza deportiva que traen escondida en su interior.Saben que la mayor humillación para Goodell será tener que entregar el Trofeo Lombardi a los Patriots si hoy vencen a los Falcons de Atlanta en el decisivo partido del mayor evento deportivo del año que se da en Estados Unidos.Un acto que será visto por la televisión a través de más de 170 países de todo el mundo y en más de 20 idiomas diferentes.Kraft se ha limitado a decir que su responsabilidad es defender a la organización porque se trata de la “familia” a la que se la implicó en un caso que consideró que fue manejado de forma errónea e indebida.La manera como todo el mundo trató y descalificó la integridad de los Patriots como equipo y organización, comenzando por el propio Goodell, hizo que los jugadores liderados por el “genio” Belichick y la clase de Brady diesen en el campo la imagen del trabajo bien hecho y triunfal como nuevos campeones de la Conferencia Americana (AFC).Kraft, Belichick y Brady saben que tener cuatro títulos de campeones en seis Super Bowl desde 2001 es ya una marca histórica, pero un quinto los pone por encima de todos en una temporada en la que nadie contaba con ellos para ser el equipo a batir.“Por numerosas razones, todos los que están en este estadio entienden lo grande que fue esta victoria”, declaró Kraft al concluir el partido por el título de la AFC que ganaron a los Steelers de Pittsburgh.Luego fue categórico al anunciar también que les falta ganar un partido más, el que hoy define a los nuevos campeones de la NFL, y ya en la ciudad tejana ha señalado que habrá tiempo para hablar de otros ‘asuntos’ que están pendientes”.Kraft es un veterano del Super Bowl, al que llegó por primera vez en 1997, con Bill Parcells como su entrenador, y el resto de la siete veces lo ha hecho de la mano de Belichick y Brady.El éxito permanente que han tenido los Patriots es algo que no genera simpatía nacional. Kraft es consciente de esa realidad, la misma que hace que dentro del equipo exista una filosofía permanente de superación para demostrarles en el campo a los rivales que nada de lo que han conseguido se lo han regalado ni de hacer trampa.