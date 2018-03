Tab Ramos: “El Salvador es un equipo que lucha un montón”

Lee también

Aunque El Salvador haya perdido por 6-1 ante México, el estratega del conjunto sub 20 de Estados Unidos, Tabaré Ramos, elogió el trabajo hecho por el equipo dirigido por el colombiano Eduardo Lara."El Salvador es un equipo dificilísimo. Es un equipo que lucha un montón, un equipo que me gusta un montón. Es un equipo que juega bien al fútbol, que presiona por toda la cancha", aseguró Ramos, ante la consulta de EL GRÁFICO.Luego del triunfo ante México, por 1-0, Ramos quedó muy contento con su equipo. "Creo que físicamente todos mis jugadores estuvieron al nivel que esperábamos, también fue así en la parte futbolística. México tiene un gran equipo. Le ganamos en un juego que es considerado como un clásico y casi no tuvo ocasiones de gol en todo el partido, lo cual es muy difícil de conseguir", apuntó.Ramos no estuvo en el estadio Nacional el miércoles para ver el partido entre El Salvador y México, pero sí envió a sus asistentes, quienes tomaron nota de todo el trabajo hecho por el plantel salvadoreño ante los aztecas. Entre los colaboradores de Ramos, el más reconocido es Brad Friedel, exportero de Estados Unidos.Estados Unidos juega con linea de tres zagueros. Detrás de ellos está el guardameta Jonathan Klinsmann, hijo del extécnico de la selección mayor gringa y exdelantero de la selección alemana, Jurgen Klinsmann.En el medio campo Ramos ocupa cinco volantes, entre ellos el que genera el fútbol es Luca de La Torre, camisa número 10. Todos los balones pasan por sus piernas.Todos los volantes gringos son solidarios, todos marcan y atacan.