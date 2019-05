Tamacas se incorpora este lunes a los entrenamientos del Santa Tecla

El lateral derecho salvadoreño, Bryan Tamacas, arribó este fin de semana al país luego de rescindir contrato con el Sportivo Luqueño, del fútbol paraguayo de la primera división.

El jugador mostró su decepción luego de su experiencia en el extranjero pero confía en que esto le ayudará a crecer como jugador. "Tomé la decisión de regresar por la falta de actividad que tenía. Viví momentos difíciles al no tener la oportunidad de poder mostrarme", dijo.

"Lastimosamente no me fue bien pero eso no me quita el deseo de seguir soñando y tomar nuevos desafíos. Tengo resentimiento porque sé que no fue por falta de capacidad, sino por algún otro tema", señaló el también seleccionado nacional.

Además agregó: "Muchos dirán que me equivoqué pero en su momento sentí que era lo mejor para mi carrera. Sentí que era un desafío y que podía dar más. Volví pensando en la selección y espero prepararme de la mejor manera mientras sea llamado a la selección, si se me toma en cuenta".

Tamacas participará a partir de este lunes en los entrenamientos del Santa Tecla. "Me dijeron que no había ningún problema. Quiero aprovechar estos días para trabajar y pensar en lo que se venga", añadió.

"Quiero dejar claro que tampoco tengo un arreglo con Santa Tecla. Es el cariño que le tengo y las oportunidades que me dieron que me hizo acercarme al equipo en estos días", comentó, agregando que "no descarto salir nuevamente para el país. Sé que algo bonito se vendrá en mi carrera".