“Tampoco éramos magos para salvar al Dragón en dos fechas”

Santos Noel Rivera, entrenador asistente del Dragón, fue crítico hasta con la dirigencia del equipo verdolaga, que ayer descendió a segunda.

"Hubo malas contrataciones en todos los aspectos, porque yo tengo cinco años de estar en este equipo y hemos sufrido bastante. Nos salvamos anteriormente, pero ahora ya no se pudo. Se equivocaron los técnicos y los dirigentes. Uno, como entrenador, debe tener orgullo para que cuando un grupo de jugadores ya no te funciona, tenés que hacerte a un lado. Eso me queda claro. Nos dieron este equipo en último lugar, para los últimos dos juegos, pero tampoco uno es mago para salvar la categoría ", apuntó Rivera.

El ex portero de selección nacional dirigió a los mitológicos en los juegos ante Alianza y Limeño, por fechas 21 y 22, respectivamente.

Rivera habló ya para futuro en Dragón. "Queda un buen grupo de reserva y creo que podemos hacer un buen plantel en segunda. Creo que esto era complicado. Desde el inicio, hicimos un mal torneo. El cuerpo técnico que vino no conocía el medio. También los tres colombianos que vinieron no nos ayudaron en nada. Hubo una mala planificación. Se va en cuenta la junta directiva. Acá está el premio", apuntó Rivera.