Tarde de magia en el Quiteño

El estadio Óscar Alberto Quiteño, de Santa Ana vivió una tarde de fiesta con el encuentro de dos generaciones del FAS, reunidos por una buena causa.Los veteranos, encabezados por Jorge "el Mágico" González, se enfrentaban a la plantilla actual, que se prepara para encarar el Clausura 2017 y recaudar fondos para Marvin Hernández, bolerito del FAS.Entre las figuras que destacaban en el equipo de veteranos estaban Rafael Tobar, Cristiam Álvarez, Rafael Barrientos, Juan Carlos "la Brujita" Panameño, Emiliano Pedrozo y Alejandro de la Cruz, entre otros.La afición, que llegó en buen número al sector preferencial habilidado en el estadio, disfrutó de un juego con bastantes cotas de habilidad de parte de los veteranos.Jonathan Jiménez abrió el marcador sobre 10 minutos luego de una falla del arquero, que parecía controlar el balón, pero la soltó, para que Rafael Burgos la cediera atrás y el volante tigrillo anotara.Al margen del resultado, cada vez que Jorge "el Mágico" González tomaba la pelota los aplausos se hacían sentir, y cada pase generaba una acción de gol. A pesar de ser un partido de exhibición, tuvo momentos emocionantes, como las descolgadas de Alejandro Bentos por sector derecho, y varias ocasiones claras de gol con las que contó.Con el marcador 2-0 a favor del FAS por otro gol de Rafael Burgos, llegó el momento para que "el Mágico" fuera el centro de atención, al cobrar un penal tras falta sobre Rafael Barrientos.El eterno "10" tigrillo no esperó tanto, solo puso la pelota en el manchón y la puso a la esquina inferior derecha, generando la celebración de los seguidores santanecos.SIEMPRE PROTAGONISTAAl finalizar la primera parte, González no se fue al banquillo como el resto de su equipo, sino que se dirigió directamente a los camerinos, lo que hizo pensar que ya no regresaría.De hecho, el segundo tiempo empezó sin él, pero a los cinco minutos apareció nuevamente para ingresar en lugar de Cristiam Álvarez.Los veteranos del FAS tuvieron otra opción de descontar, cuando Bentos se quitó la marca de Adolfo Menéndez Jr. y el portero le cometiera la falta.Esta vez "el Mágico" no quiso ser figura, y dejó que Bentos cobrara el penal, el argentino engañó al arquero, pero lo envió afuera.Bentos tuvo su revancha, al marcar el segundo gol de su equipo, con una definición como en sus mejores tiempos.El partido se puso bueno, y la gente se mantuvo pegada a su asiento, más cuando Jorge González volvió a dar muestra de su calidad poniendo un pase de tres dedos a Emiliano Pedrozo, para que éste definiera con un zurdazo delicado.Al final, el FAS se impuso 5-4, con otro gol de Sandro Bendaglia y doblete de Jairo Henríquez, pero al margen del marcador, la afición gozó de una tarde de espectáculo, con un genio que nunca pasa de moda, y sigue deleitando con su calidad a presentes y pasadas generaciones.