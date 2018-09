Te explicamos cómo funciona la Liga de Naciones de CONCACAF

La Liga de Naciones es el nuevo torneo internacional de la CONCACAF, en el que se enfrentarán solamente selecciones de la región, en un sistema de competencia similar al que se implementará en Europa en las próximas fechas FIFA.

La ubicación de selecciones en un sistema de ligas permitirá a los equipos competir por la clasificación a las próximas Copas del Mundo y Copas Oro.

La Liga de Naciones tendrá tres distintas categorías, con un sistema de ascensos y descensos como el del fútbol profesional, componiéndose de tres ligas: A, B y C, en donde las escuadras se ubicarán según sus resultados en los partidos internacionales (septiembre a marzo de 2019).

¿CÓMO SE UBICARÁN EN LAS LIGAS?

En la primera fase, de la cual la azul y blanco es parte, competirán 34 selecciones en cuatro ventanas de partidos internacionales (fechas FIFA).

Una vez terminadas las cuatro jornadas entre septiembre de este año y marzo de 2019, CONCACAF hará un ránking de las 34 participantes.

A modo de ejemplo, si El Salvador gana todos sus partidos en las ventanas de partidos internacionales ante Montserrat, Barbados, Bermudas y Jamaica, es casi un hecho que estará en la Liga A porque quedará bien ubicada en el top 34.

Mientras que equipos que no logren los mejores resultados se ubicarán en la Liga B y las que obtengan los peores marcadores y sean últimas en el top 34 estarán en la Liga C. Guatemala, al estar sancionada en meses anteriores, queda automáticamente en la Liga C.

¿CÓMO FUNCIONAN LAS LIGAS?

La Liga A tendrá cuatro grupos de tres selecciones. Las primeras de cada grupo avanzarán a un playoff para determinar al campeón, mientras que las últimas de cada grupo (cuatro selecciones), descenderán a la Liga B para la siguiente edición del certamen.

Por su desempeño en la pasada Hexagonal CONCACAF, las escuadras de Estados Unidos, México, Panamá, Costa Rica, Honduras y Trinidad y Tobago ya están ubicadas en la Liga A. Por lo tanto, quedan pendientes seis selecciones más a ser incluidas.

En la Liga B habrá cuatro grupos de cuatro selecciones. Los ganadores de cada sector ascenderán a la Liga A y los sotaneros se irán a la Liga C.

En esta Liga C habrá tres grupos de tres selecciones y un grupo de cuatro equipos. Los líderes subirán a la categoría inmediata superior, la B.

SIGUE LA COPA ORO

Para la edición 2019 de la Copa Oro de CONCACAF, las mismas selecciones que jugaron la Hexagonal ya están clasificadas, mientras que las 10 selecciones restantes saldrán de las mejores 10 clasificadas dentro del top 34 de la Liga de Naciones, que se dará a conocer después de la fecha FIFA de marzo de 2019.

La Copa Oro 2019 arrancará del 18 de junio al 18 de julio.