Tecla y Chalate ceden empates y siguen en el sótano del Clausura 2020

La fecha 5 del fútbol mayor se cerró con dos encuentros entre equipos sotaneros en la tabla general de este Clausura 2020.

El Chalatenango y el Metapán no se hicieron daño en el marcador, pero el empate sin goles que firmaron en el Gregorio Martínez sí los dejó rezagados en la tabla general, sobre todo porque equipos como Alianza, Águila y FAS no sumaron de tres y quedaron expuestos a que los sobrepasaran en las posiciones, cosa que no sucedió.

Por otro lado, el Santa Tecla tuvo que levantar una desventaja de 1-2 en la segunda mitad y encontró un 2-2 en los minutos finales gracias a un gol de Rodrigo Rivera.

Con el triunfo, el Sonso pudo haber escalado hasta la cuarta posición, pero con el empate, que tampoco favorece al conjunto perico, ambos planteles seguirán en la zona baja de la tabla.

FINAL: CHALATENANGO 0-0 METAPÁN

El cierre de la fecha 5 del Clausura 2020 tuvo un juego de equipos que se quedaron a media tarea: El Chalatenango y Metapán igualaron 0-0 en el estadio Gregorio Martínez, este miércoles, y su pobre cuota ofensiva les pasa factura con intereses en la tabla de posiciones.

Era la oportunidad para tomar un pequeño despegue para cualquiera de los dos, sobre todo porque los que estaban encima de ellos en la tabla (Alianza, Limeño, Águila y FAS) no tuvieron cosecha de puntos por tres.

Los norteños venían de un triunfo motivante ante el Alianza, pero los hombre de ataque de Ramón Sánchez no pudieron perforar la pared defensiva calera, a pesar de que la estrategia del timonel izalqueño era la de meter a la mayor cantidad de delanteros posible.

No hubo goles, no hubo repetición de lo sucedido ante el campeón nacional. No sirvió ni el aliento de la afición morada, ni las asociaciones en la zona alta entre Maxi Martínez y Wilson Palacio, arietes sudamericanos, ni con la chispa y velocidad del cedido por Alianza Boris Morales y el ex de segunda división, Rodrigo Herrera, en la segunda mitad.

Los metapanecos estuvieron ordenados, aunque pegaron de más, lo que dejó un desfile de amonestados e incluso el timonel Víctor Coreas se fue a la libreta del árbitro Waldir García.

Pero también la jugada le salió a los caleros, que pusieron sus esfuerzos en la contención del rival y luego apostaron al contragolpe y la picardía de Jomal Williams, que se encargó de arrastrar marcas y nivelar las acciones a nivel ofensivo, aunque se vio solo.

Los jaguares, si bien salieron vivos de la casa del Alacrán, mantienen una pobre cuota goleadora, apenas dos en el torneo, por los tres que han recibido en el torneo. De haber ganado, los occidentales pudieron ascender hasta la zona de liguilla.

LAS ACCIONES:

A los 32 minutos, Víctor Coreas tuvo que quemar su primer cambio por emergencia: sacó al lesionado Carlos García para dar ingreso a Rudy Valencia en la zona media. El juego además tuvo algunas acciones bruscas, como la de Elkin Mosquera, que le costó una tarjeta de amonestación al colombiano.

Lejos de algunos intentos del cuadro alacrán, al que le faltó tener más profundidad y precisión en sus llegadas, el partido se jugó en zona media durante la primera etapa y no hubo disparos de relevancia.

Inició con ímpetu la oncena morada, generando tiros de esquina en el complemento y obligando a los caleros a aplicarse en zona baja, lo que también derivó en una cartulina amarilla para el delantero Marvin Márquez, que tomó labores defensivas (m. 53).

FOTO: CORTESÍA, PRENSA METAPÁN

Siguieron las amonestaciones en El Sombrero: a los 66 minutos, tanto Rudy Valencia como el DT Víctor Coreas se fueron a la libreta del árbitro, al igual que el norteño Raúl Cruz.

Buscaron más profundidad ambos equipos con el ingreso de jugadores de vocación ofensiva. Boris Morales reemplazó a Maxi Martínez de Argentina y David Díaz entró a la delantera calera, por Marvin Márquez.

Ganó presencia en ataque el equipo local, que buscaba repetir la hazaña lograda ante Alianza, en su último choque como anfitrión, y el DT Ramón Sánchez elevó la apuesta con un nuevo cambio de vocación ofensiva: Rodrigo Herrera, llegado de la liga de ascenso, entró por el colombiano Wilson Palacio.

Estas fueron las formaciones:

CHALATENANGO:

25. Yonathan Cruz

3. Joel Ortega / 16. Raúl Cruz / 21. Elkin Mosquera / 5 Pedro Orellana

7. Jairo Henríquez / 26. Brayan Landaverde / 15. Henry Reyes / 10 Miguel Lemus

8. Maxi Martínez / 21. Wilson Palacio

DT: Ramón Sánchez

METAPÁN :

1. Óscar Pleitez

5. Moisés Mejía / 15. Yeison Murillo / 2. Milton Molina / 30. Julio Cerritos

14. Luis Figueroa / 4. Raúl Renderos / 27. Carlos García / 23. Cristian Cisneros

10. Jomal Williams / 7. Marvin Márquez

DT: Víctor Coreas



FINAL: SANTA TECLA 2-2 SONSONATE

El Santa Tecla y Sonsonate igualaron 2-2 en un choque que los mantiene en la zona baja de la tabla general. Los pericos son últimos, mientras que los cocoteros suben a la octava posición, pero aún fuera de los puestos de clasificación. Su ventaja, estaban de visita.

LAS INCIDENCIAS:

Los primeros 15 minutos dejaron dos disparos (uno por cada bando), pero más faltas, lo que pausó las acciones. El primero en rematar fue el Sonsonate, con un tiro elevado de Roberto González, para los cocoteros, y luego Aimar, en una jugada en que Ferreira partió en posición prohibida.

El encuentro, trabado, se llenó de tarjetas y hasta el preparador de porteros del Sonso, Will Cardona, se fue amonestado, sobre 18 minutos, al igual que el juvenil tecleño Emerson Mancía.

Tuvo el primer gol William Maldonado, a los 20 minutos, pero mandó un tiro de zurda desviado de la portería. El mexicano Dautt solo vio pasar la esférica a un costado de su pórtico. Y un minuto después, Kevin Ayala ingresó al área y remató, tras una asistencia de taco, pero la defensa rechazó bien.

Ricardo Ferreira abrió la cuenta para el Tecla, cuando el equipo rival era mejor. El brasileño hizo la pantalla a un pase filtrado desde fuera del área, con su movimiento arrastró la marca de Beitar Córdoba y Juan Aimar le asistió en pared para que Ricardinho cerrara la acción a los 38.

En la segunda parte, David Boquín puso el empate a los 57 minutos: William Maldonado envió un centro al área tecleña y el argentino, sin marca, cabeceó y le picó la bola a Dautt, en su primer palo. En la reiteración de la acción del gol, se aprecia un empujón de Boquín sobre Kevin Reyes, que era su marcador.

El partido perdió intensidad y ganó más tarjetas. Dos integrantes de cuerpos técnicos se fueron expulsados: Óscar Martínez, asistente de Rubén da Silva y que estaba como DT principal ante la ausencia del charrúa; y Juan Manuel Giraldo, auxiliar de Osvaldo Escudero.

El Sonso, sin embargo, encontró la segunda anotación en otra jugada concretada por Boquín. Esta vez el centro fue de Jonathan Ramírez, quien también entró como sustituto, y nuevamente el gaucho llegó con la testa y colocó el remate al palo izquierdo de Dautt.

Pero a falta de cinco minutos el Tecla logró igualar el marcador. Un centro de De Brito desde la derecha fue rechazado a medias por Héctor Carbajal, exmeta perico, y el rebote le quedó servido a Rodrigo Rivera, que solo empujó la bola.

Estas fueron las formaciones:

SANTA TECLA:

1. Alejandro Dautt

40. Emerson Mancía / 2. Rodrigo de Brito / 5. Alexánder Mendoza / 32. Gerardo García

17. Kevin Reyes / 8. Rodrigo Rivera / 19. Álvaro Lizama / 11. Juan Aimar

21. Wilma Torres / 22. Ricardo Ferreira

DT: Osvaldo Escudero

SONSONATE :

30. Héctor Carbajal

4. Edson Meléndez / 23. Alexis Montes / 2. Arnulfo Beitar / 22. Julio Sibrián

7. Jorge Morán / 8. William Maldonado / 15. Steve Alfaro / 17. Kevin Ayala

20. Roberto González / 24. Daley Mena

DT: Rubén da Silva