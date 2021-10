Técnico Hugo Pérez confirma acuerdo con equipos de primera división

Hugo Ernesto Pérez, técnico de la selección de El Salvador, confirmó que se logró un acuerdo con los presidentes de los 12 equipos de la primera división para que restablecer la armonía y unidad en su labor al frente de la Azul en la actual eliminatoria mundialista hacia Catar 2022.

"Debemos de trabajar juntos porque la selección es de nuestro país, los jugadores pertenecen a la selección de El Salvador y lo único que nosotros queremos es que todo esto funcione bien, que los clubes estén en paz con la selección y que la selección tengan paz con ellos porque ellos están en medio de todo esto y nuestra obligación es cuidarlos", aseguró al final de la reunión en la sala de sesiones de la primera división donde además se hizo acompañar con el Director Deportivo de selecciones nacionales, Diego Henríquez y con Hugo carrillo, presidente de la FESFUT.

Pérez dijo además que todo lo que se ha generado y dicho en redes sociales tras sus declaraciones de inconformidad no ha afectado la concentración de los jugadores a pocas horas de enfrentarse a México por la jornada seis de la octagonal final de la Concacaf.

"No creo que haya afectado en la interna porque estamos en una situación ahorita distinta que no se había vivido en los últimos 12 años, estar acá participando por clasificarnos a un Mundial es especial y se los he dicho a los jugadores, que no sabemos cuándo volverán a estar en otra fase final, los jugadores en este caso están concentrados en eso", admitió.

El técnico capitalino de la Selecta admitió que pese a que no siente que se haya afectado su labor con los jugadores sí ha existido preguntas de lo que estaba pasando alrededor de ellos en los medios de comunicación.

"Los jugadores leen las redes sociales más que yo, leen los periódicos y los comentarios y por eso hablamos con ellos para explicarles que no había nada en contra de los jugadores, ellos querían saber por lo que se había dicho en redes sociales muchas cosas por mis comentarios y les expliqué que debía hablar primero con el presidente de la FESFUT y con los clubes para aclararlo y se ha logrado eso", expresó.

"Pero a mí me interesa y se los he dicho esta noche a los clubes con todo el respeto que nuestros jugadores, los mejores que están en la selección salgan del país, que jueguen fuera del país por dos cosas: primero porque crece la selección y segundo, crecen también ellos y si los clubes tienen contratos con ellos pueden negociar, prestar o venderlos a los clubes interesados en ellos, poder negociar con los clubes de los jugadores y así ganamos todos porque la liga debe crecer de esa manera, para mí ha sido importantísimo aclarar todo esto y al final se ha logrado", aseveró.