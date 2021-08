Técnico Hugo Pérez convoca de última hora a Juan Barahona para la octagonal

Hugo Pérez, seleccionador de El Salvador, llamó de última hora a Juan Barahona, para el arranque de la octagonal y sustituirá al lesionado Miguel Lemus.

El "Chalatillo", según Hugo Pérez, se lesionó en un entrenamiento del pasado domingo y para cubrir los dos jugadores por posición optó por llamar al lateral de Santa Tecla, quien ya había formado parte de microciclos pasados.

"Sí, (Juan está convocado) porque siempre lo he dicho que necesitamos dos jugadores por puesto y Lemus venía jugando bien, me gustó contra Costa Rica, lamentablemente ayer se lesiona, pero mañana le hacen la resonancia, ojalá no sea algo serio, él va estar en nuestro proceso después si no puede ayudarnos esta semana", contó Hugo Pérez.

#SelecciónES | Hugo Pérez confirma la convocatoria de Juan Barahona en sustitución de Miguel Lemus debido que el lateral de Chalatenango salió lesionado el pasado domingo. Via @benitez_31 pic.twitter.com/LYSaAOux9Y — EL GRÁFICO (@elgraficionado) August 30, 2021

"Teníamos que traer a otro por si algún dado caso porque el único lateral izquierdo que teníamos era Alex Larín y siempre es importante tener dos jugadores por puesto", agregó.

MiguelLemus resultó lesionado la tarde del domingo en la práctica de la selección mayor de fútbol que realizó en el césped del estadio Cuscatlán y es por ahora duda en mantenerse en la nómina de 28 jugadores que ha convocado el seleccionador nacional, Hugo Ernesto Pérez para afrontar los juegos eliminatorios de este jueves ante los Estados Unidos y el próximo domingo ante Honduras en el Cuscatlán, así como ser parte de la delegación que viajará a la ciudad de Toronto y enfrentar este 8 de septiembre a la local Canadá.