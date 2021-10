Técnico Hugo Pérez negó estar en una "situación crítica" tras derrota ante México

Para Hugo Pérez, técnico de la selección de El Salvador, la derrota ante México del miércoles por la noche en el Cuscatlán no deja al combinado azul en una situación crítica, aunque el entrenador lamentó la "falta de punch" de su equipo en el último tercio.

Hugo Pérez, ex mundialista con Estados Unidos, admitió la superioridad y la jerarquía del conjunto del Gerardo Martino en el estadio Cuscatlán.

"Antes del gol estábamos bien, nos marcan el gol y nos cambia el partido para nosotros y para ellos, luego vino la tarjeta roja para ellos y es difícil jugar con 10 hombres, ;luego vino la expulsión de ellos y logramos nivelarnos, pero nos faltó más que todo punch en el último tercio, pero hay que darle crédito a México, ellos tienen buenos jugadores", dijo Hugo Pérez en la conferencia de prensa.

Hugo Pérez también comentó sobre el desempeño de sus pupilos y aseguró "no poder pedirle más" a sus jugadores, por lo que asumió la culpa del nuevo revés de El Salvador en la octagonal

"La responsabilidad de la pérdida es mía, no puedo pedirle más a los muchachos, han dado el esfuerzo, trataron y no se pudo, pero ahorita que antes de venirme hablé con ellos, y básicamente nos quedan nueve partidos y tenemos que empezar a sumar ya sea en casa o fuera de ella, hoy no podemos lamentarnos, no voy a criticar a los jugadores, si lo hago será personalmente con ellos, pero no puedo quejarme, ellos tratan, se luchó, y esto hay que seguir adelante", aseguró.

EL ARBITRAJE

El estratega salvadoreño no quiso sentar polémica sobre el trabajo del árbitro canadiense Drew Fischer, quien durante el partido expulsó a Mario Jacobo y le pitó un penal en contra de El Salvador.

"No quiero hablar de los árbitros porque no he visto el video, no fue si penal, la tarjeta roja no sé si fue el último hombre y para opinar de ellos tendría que tener algo bien claro y no lo quiero hacer" .

NO HAY SITUACIÓN CRITICA

Pérez negó estar en una situación critica con respecto a los resultados, pero sí aseguró que de no ganar en las próximas fechas, el objetivo de ir al Mundial se perderá por completo.

"No estamos en una situación crítica, pero sí con urgencia para la próxima fecha FIFA, si ven los resultados de hoy, básicamente ya se despegaron tres equipos que son Canadá, Estados Unidos y México, lo que significa que los demás tienen la posibilidad de meterse en tercero o pelear la cuarta para tener la oportunidad de ir al Mundial, así que nosotros tenemos que hacer lo mejor posible las últimas dos fechas de este año contra Jamaica y Panamá para poder todavía seguir soñando y tener la oportunidad", dijo sobre el tema.

"La verdad sí, lo veo, pero creo que nosotros tenemos que enfocarnos en Jamaica, es fácil decir 'tenemos dos partidos hay que ganarlos', entonces el cuarto puesto se va pelear y todavía estamos a uno o dos puntos de la mayoría de equipo y mientras haya posibilidades hay que pelear, pero vamos partido a partido", concluyó.