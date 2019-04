Técnico LAFC: "Zelaya estará listo para jugar pero no quiero poner una fecha"

El debut de Rodolfo Zelaya se sigue postergando. Sus problemas físicos, sumado a su puesta a punto, han alargado su estreno en la MLS pero esto no es algo que preocupe al técnico Bob Bradley.

Bradley afirmó en conferencia de prensa que el debut de Zelaya es cuestión de tiempo. "Está cerca de estar listo para jugar. Todavía necesita algunas sesiones de entrenamiento para estar listo", afirmó.

Y es que además no quiere tomar la situación del delantero a la ligera. "No quiero poner fecha para su estreno pero estamos emocionados con poder contar con él", agregando que no se debe olvidar que "viene de una lesión y requiere tiempo de recuperación para que esté listo para jugar con nosotros".

De momento el ex delantero de Alianza ya se entrena en pasto pero aparte del grupo. Las cámaras de Pase Filtrado mostraron a Zelaya entrenando a un costado y con balón. Su debut está cada vez más cerca.