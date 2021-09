Técnico Nelson Ancheta reconoció que Alianza fue superior al Marte

El técnico Nelson Mauricio Ancheta se mantuvo en la línea de la sinceridad al brindar su análisis de la derrota del Atlético Marte por 3-1 ante el líder Alianza en el Cuscatlán, resultado que cortó la racha de tres triunfos seguidos de los azules.

Ante la prensa, Ancheta, DT del Marte, aseguró que Alianza superó a su equipo en todos los aspectos. El estratega se refirió sobre el factor físico hasta el carácter y recorrido de sus jugadores.

"Hay que reconocer que Alianza nos superó en todo, nosotros veníamos a tratar de hacer un partido inteligente, lastimosamente cometimos un gol infantil que hizo que Alianza creciera más. Pudimos empatar pero en el segundo tiempo en la parte física nos superó el equipo, más los cambios, fueron cuatro buenos cambios y eso fue la diferencia", dijo Ancheta, triste por el resultado.

Agregó que la inexperiencia de su equipo también pesó al que él mismo consideró el "mejor equipo" de los últimos cinco años.

"Estos muchachos no tienen el recorrido que tienen los de Alianza, eso es un factor, el carácter que tiene Alianza no es el mismo que tienen algunos de mis jugadores, no quiero decir que todos no tienen carácter, pero algunos les pesó el partido, vieron muy arriba a los de Alianza, le estoy hablando más que todo de algunos jóvenes que tenemos que tal vez es su tercer o cuarto partido., algunos el segundo o el primer que pudieron haber tenido con Alianza", agregó Ancheta.

"Seguiremos trabajando, sabíamos de que este partido no iba ser fácil, íbamos a jugar Alianza es el que anda mejor, tiene dos plantillas se puede decir, aquel día jugó con uno y hoy con otro, entonces nosotros somos un equipo grande en tradición pero sí tenemos que mejorar en muchos aspectos", añadió.