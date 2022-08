Técnico de Águila confirma ofertas para salir del equipo 

El técnico Sebastián Bini aún no debuta al frente de Águila y podría estar fuera del equipo emplumado antes que eso ocurra. En el Guiri Al Aire, el estratega argentino confirmó que tiene ofertas para dirigir en el extranjero y ante los plazos que impiden que se reanude el torneo local no se cumplen, el también ex jugador de FAS tomará la decisión de no continuar.

"De momento tengo ofertas de otros equipos", dijo El técnico en la edición del programa radial de El Gráfico, confirmando que además "estoy valorando opciones y esperando a que vuelva Alejandro González (presidente de Águila) para discutir la continuidad".

Y es que el técnico reconoció que esperaba que el torneo se reanudara a principios de septiembre, algo que de momento se ve complicado a falta de la Comisión Normalizadora que todavía no toma funciones.

Al reconocer que existen opciones para dirigir fuera, el técnico argentino dejaría Águila sin llegar a debutar y tras llegar hace unas semanas en lugar del despedido Alberto Castillo, cesado tras ser eliminado por el Alajuelense en Liga CONCACAF.

El estratega argentino de 42 años llegó al nido tras dirigir en Guatemala donde tuvo su paso por los equipos de Municipal y Cobán Imperial.

El inicio de la carrera de Bini como entrenador está marcada en el Municipal, donde consiguió dirigir en dos finales entre el 2020 y 2021 donde ganó un campeonato nacional y un subcampeonato. El originario de Buenos Aires logró conseguir el título de campeón en su primera campaña al cargo, por lo que logró ser incluido en la exclusiva lista de salir campeón como entrenador y jugador.