Técnico de Barbados: “El Salvador no fue el equipo grande que esperábamos”

El técnico de Barbados, Mohamed Ahmed, dijo que la derrota ante El Salvador el sábado por la noche no es motivo de alarma en su plantel y salió del estadio Cuscatlán convencido de que

la azul y blanco no es el equipo grande que todos le pintaban.

Ahmed dijo que su equipo llegó limitado al contar sólo con dos legionarios y acepta que nunca fue el favorito.

"Realmente esperábamos más de El Salvador, que fuera más fuerte, pero no fue el equipo grande que creíamos", declaró Ahmed.

El timonel caribeño no considera que tuvieran una pobre actuación en el Cuscatlán. "Sabíamos que El Salvador era un buen oponente y por eso los íbamos a dejar venir a nuestra cancha. Lamentablemente no pudimos desarrollar el juego que trabajamos. Vimos dos partes del juego, en el primer tiempo estábamos más cerrados y luego abiertos para que El Salvador no estuviera tan confiado. Desafortunadamente ya para terminar llegó ese tercer gol", analizó.

Al revisar la clasificación de la Liga de Naciones de CONCACAF, la selección del tridente suma un punto de seis posibles. Ahmed destacó que para su equipo hay motivación porque se vienen dos partidos en casa y avisó que para el 18 de noviembre contará con dos legionarios más.

"Para el futuro tenemos dos juegos por delante, uno contra Islas Vírgenes Estadounidenses (18 de noviembre) y el otro ante Nicaragua (24 de marzo). Vamos a jugar en casa y lo daremos todo. Ante El Salvador estuvimos sin dos jugadores clave, quiénes si hubiesen estado la música habría sido otra".