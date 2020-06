Técnico de Érick Rivera dio positivo a coronavirus

Julio César Baldivieso, actual entrenador del Aurora boliviano, plantel en el que milita el delantero salvadoreño, Erick Rivera, dio positivo luego de que se sometiera a un test de coronavirus. Ahora, el estratega guarda cuarentena estricta en su casa y espera poder superar ese trago amargo.

Para fortuna del timonel, quien en su época de jugador fue mundialista con Bolivia en Estados Unidos 1994, la dirigencia de Aurora dio licencia a sus jugadores y cuerpo técnico desde hace un mes, debido al brote de la pandemia por coronavirus.

EL GRÁFICO corroboró el estado de salud de Baldivieso, quien en marzo habló con este medio sobre el buen trabajo de Rivera en el último certamen. El timonel boliviano ha agradecido todas las muestras de apoyo de los hinchas de ese país suramericano, sus jugadores, directivos y compañeros de cuerpo técnico. Hace tres meses, Baldivieso destacó la mano que el delantero cuscatleco le ha llegado a dar en el ataque al equipo de Cochabamba.

"Lamentable lo del profesor, porque uno es ser humano. Lo más importante es la salud y uno espera que él y toda su familia puedan salir adelante ante todo esto. Alrededor del mundo se está en esta situación tan jodida y nos sabemos cuándo parar. No hay explicación y no queda más que seguir orando, para que todo salga bien. El cuido de esto implica mucho", dijo Rivera, quien confirmó que su esposa e hijo siguen con él en Cochabamba, debido a que aún no ha encontrado un vuelo humanitario para que puedan volver al país.

Baldivieso, como jugador, fue parte del equipo de Bolivia que clasificó al Mundial de 1994, bajo la dirección técnica del timonel español, Xavier Azkargorta. Fue parte de ese grupo de seleccionados liderado por Marco Etcheverry. Pero en ese grupo también sobresalieron Gustavo Quinteros, Héctor Cristaldo. Erwin Platini Sánchez, Miguel Rimba, Baldivieso y otros.

"Esa hazaña de clasificar al Mundial de 1994 se logró porque todos los bolivianos estábamos unidos. Pensábamos que se podía lograr. Hay que sumarle, desde luego, esa gran generación de jugadores. Fui en ese equipo el jugador más joven. Uno recuerda eso con mucha nostalgia. Son muchos años ya de eso y no pasan en vano. Ahora tenemos más kilos y más canas, pero uno se queda con la alegría de haber dejado un legado al fútbol boliviano. Seguramente, eso nunca se va a olvidar", dijo Baldivieso, anteriormente, a EL GRÁFICO.